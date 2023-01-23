https://ria.ru/20230123/artilleriya-1846709780.html
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 23.01.2023
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции 124-й бригады теробороны украинских сил в районе Белозерка в Херсоне, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:23
2023-01-23T10:23
2023-01-23T10:30
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по позиции 124-й бригады теробороны украинских сил в районе Белозерка в Херсоне, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона. "По данным источника в Херсоне, вчера в районе Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124 бригады теробороны ВСУ уничтожены 11, ранены семь украинских боевиков", - сказал он.
https://ria.ru/20230122/kherson-1846565674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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10:23 23.01.2023 (обновлено: 10:30 23.01.2023)
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны украинских сил в Херсоне