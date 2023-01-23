https://ria.ru/20230123/artilleriya-1846709780.html

Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 23.01.2023

Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по позиции 124-й бригады теробороны украинских сил в районе Белозерка в Херсоне, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:23

2023-01-23T10:23

2023-01-23T10:30

специальная военная операция на украине

херсон

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вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по позиции 124-й бригады теробороны украинских сил в районе Белозерка в Херсоне, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона. "По данным источника в Херсоне, вчера в районе Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124 бригады теробороны ВСУ уничтожены 11, ранены семь украинских боевиков", - сказал он.

https://ria.ru/20230122/kherson-1846565674.html

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Екатерина Зайцева

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