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Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/artilleriya-1846709780.html
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 23.01.2023
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции 124-й бригады теробороны украинских сил в районе Белозерка в Херсоне, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:23
2023-01-23T10:30
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по позиции 124-й бригады теробороны украинских сил в районе Белозерка в Херсоне, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона. "По данным источника в Херсоне, вчера в районе Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124 бригады теробороны ВСУ уничтожены 11, ранены семь украинских боевиков", - сказал он.
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херсон
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херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
10:23 23.01.2023 (обновлено: 10:30 23.01.2023)
 
Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по позиции теробороны украинских сил в Херсоне

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по позиции 124-й бригады теробороны украинских сил в районе Белозерка в Херсоне, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По данным источника в Херсоне, вчера в районе Белозерка артиллерийским огнем по позиции 124 бригады теробороны ВСУ уничтожены 11, ранены семь украинских боевиков", - сказал он.
Работа минометного расчета - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 10:32Специальная военная операция на Украине
ВС России под Херсоном уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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