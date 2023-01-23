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Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.01.2023
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Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.01.2023
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении
Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 "Акация" артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям украинских... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T05:08
2023-01-23T05:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
патриот
южный военный округ
запорожская область
технологии
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 "Акация" артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям украинских военных в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, сообщило Минобороны. Подразделения Вооруженных сил России продолжают вести наступательные действия на запорожском направлении. Артиллеристы ЮВО, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят интенсивные удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам техники украинских военных, доставляющим подкрепления. При выполнении огневых задач расчетом по данным разведки военные обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили. Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин в круглосуточном режиме. По словам командира, с украинской стороны прибыли резервы."Стараемся эти резервы уничтожать. Результат — продвижение есть. Мы стараемся долго на одной позиции не стоять, перемещаемся. Сейчас цель – это опорный пункт противника", — добавил он.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, а ВСУ продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
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безопасность, россия, патриот, южный военный округ, запорожская область, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Патриот, Южный военный округ, Запорожская область, Технологии
05:08 23.01.2023 (обновлено: 05:13 23.01.2023)
 
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении

Российская артиллерия уничтожила украинские позиции при наступлении на Запорожье

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ
Артиллерийский расчет гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 "Акация" артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям украинских военных в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, сообщило Минобороны.
Подразделения Вооруженных сил России продолжают вести наступательные действия на запорожском направлении. Артиллеристы ЮВО, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят интенсивные удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам техники украинских военных, доставляющим подкрепления.
При выполнении огневых задач расчетом по данным разведки военные обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.
Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин в круглосуточном режиме.

"У нас много задач, поддержка пехоты, поражение опорных пунктов, артиллерийских минометных батарей, то есть целей много, работаем много. В основном работаем по опорным пунктам. Они залегли, чтобы пехота могла выдвинуться и занять эти опорные пункты без огня противника", — рассказал командир гаубичной батареи с позывным "Патриот".

По словам командира, с украинской стороны прибыли резервы.
"Стараемся эти резервы уничтожать. Результат — продвижение есть. Мы стараемся долго на одной позиции не стоять, перемещаемся. Сейчас цель – это опорный пункт противника", — добавил он.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, а ВСУ продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияПатриотЮжный военный округЗапорожская областьТехнологии
 
 
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