https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846789561.html

Пушилин поручил подготовить пункты временного размещения в Артемовске

Пушилин поручил подготовить пункты временного размещения в Артемовске - РИА Новости, 23.01.2023

Пушилин поручил подготовить пункты временного размещения в Артемовске

Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение о подготовке пунктов временного размещения в Артемовске после его освобождения. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:27

2023-01-23T14:27

2023-01-23T14:33

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

артемовск

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение о подготовке пунктов временного размещения в Артемовске после его освобождения."По результатам поездки в Соледар дал поручения, в том числе о необходимости подготовки к развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после освобождения и уже составить план работ Штаба по оказанию помощи освобожденным территориям", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

донецкая народная республика

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск