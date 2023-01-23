https://ria.ru/20230123/artemovsk-1846789561.html
Пушилин поручил подготовить пункты временного размещения в Артемовске
Пушилин поручил подготовить пункты временного размещения в Артемовске - РИА Новости, 23.01.2023
Пушилин поручил подготовить пункты временного размещения в Артемовске
Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение о подготовке пунктов временного размещения в Артемовске после его освобождения. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:27
2023-01-23T14:27
2023-01-23T14:33
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение о подготовке пунктов временного размещения в Артемовске после его освобождения."По результатам поездки в Соледар дал поручения, в том числе о необходимости подготовки к развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после освобождения и уже составить план работ Штаба по оказанию помощи освобожденным территориям", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
донецкая народная республика
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск
14:27 23.01.2023 (обновлено: 14:33 23.01.2023)
Пушилин поручил подготовить пункты временного размещения в Артемовске
Пушилин поручил подготовить к развертыванию пункты временного размещения в Артемовске