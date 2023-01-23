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Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 23.01.2023
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Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске
Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 23.01.2023
Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске
В Артемовске усилились ожесточенные бои, украинские войска сопротивляются, предпосылок к их отступлению пока нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:14
2023-01-23T18:21
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Артемовске усилились ожесточенные бои, украинские войска сопротивляются, предпосылок к их отступлению пока нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "ЧВК "Вагнер" после освобождения Соледара продвигается уже в окрестностях (Артемовска - ред.), мы видим бои уже и в самом Артемовске усиливаются. На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Российские подразделения "делают все возможное и невозможное" для продвижения в городе и его освобождения, добавил он. В понедельник командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что бои в Артемовске идут в восточной и южной частях города.
донецкая народная республика
артемовск
россия
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безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:14 23.01.2023 (обновлено: 18:21 23.01.2023)
 
Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске

Пушилин заявил, что украинские войска в Артемовске сопротивляются и не планируют отступать

© AP Photo / LibkosУкраинские военные готовят баррикады в Артемовске
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Артемовске усилились ожесточенные бои, украинские войска сопротивляются, предпосылок к их отступлению пока нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"ЧВК "Вагнер" после освобождения Соледара продвигается уже в окрестностях (Артемовска - ред.), мы видим бои уже и в самом Артемовске усиливаются. На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Российские подразделения "делают все возможное и невозможное" для продвижения в городе и его освобождения, добавил он.
В понедельник командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что бои в Артемовске идут в восточной и южной частях города.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
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БезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаАртемовскРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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