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Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске
Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 23.01.2023
Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске
В Артемовске усилились ожесточенные бои, украинские войска сопротивляются, предпосылок к их отступлению пока нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:14
2023-01-23T13:14
2023-01-23T18:21
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Артемовске усилились ожесточенные бои, украинские войска сопротивляются, предпосылок к их отступлению пока нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "ЧВК "Вагнер" после освобождения Соледара продвигается уже в окрестностях (Артемовска - ред.), мы видим бои уже и в самом Артемовске усиливаются. На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Российские подразделения "делают все возможное и невозможное" для продвижения в городе и его освобождения, добавил он. В понедельник командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что бои в Артемовске идут в восточной и южной частях города.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:14 23.01.2023 (обновлено: 18:21 23.01.2023)
Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске
Пушилин заявил, что украинские войска в Артемовске сопротивляются и не планируют отступать