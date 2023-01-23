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Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске

Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 23.01.2023

Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске

В Артемовске усилились ожесточенные бои, украинские войска сопротивляются, предпосылок к их отступлению пока нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:14

2023-01-23T13:14

2023-01-23T18:21

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

артемовск

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Артемовске усилились ожесточенные бои, украинские войска сопротивляются, предпосылок к их отступлению пока нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "ЧВК "Вагнер" после освобождения Соледара продвигается уже в окрестностях (Артемовска - ред.), мы видим бои уже и в самом Артемовске усиливаются. На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Российские подразделения "делают все возможное и невозможное" для продвижения в городе и его освобождения, добавил он. В понедельник командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что бои в Артемовске идут в восточной и южной частях города.

донецкая народная республика

артемовск

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр