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Аргентина не откажется от диалога с Россией, заявил президент Фернандес - РИА Новости, 23.01.2023
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Аргентина не откажется от диалога с Россией, заявил президент Фернандес
Аргентина не откажется от диалога с Россией, заявил президент Фернандес - РИА Новости, 23.01.2023
Аргентина не откажется от диалога с Россией, заявил президент Фернандес
Буэнос-Айрес не поддерживает действия Москвы в украинском конфликте, но и не намерен отказываться от диалога с властями России, заявил президент Аргентины... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T00:51
2023-01-23T02:21
в мире
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россия
украина
владимир путин
альберто фернандес
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МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Буэнос-Айрес не поддерживает действия Москвы в украинском конфликте, но и не намерен отказываться от диалога с властями России, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью бразильскому изданию Folha de Sao Paulo.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, аргентина, россия, украина, владимир путин, альберто фернандес
В мире, Аргентина, Россия, Украина, Владимир Путин, Альберто Фернандес
00:51 23.01.2023 (обновлено: 02:21 23.01.2023)
 
Аргентина не откажется от диалога с Россией, заявил президент Фернандес

Президент Аргентины Фернандес заявил, что не откажется от диалога с Россией из-за Украины

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Аргентинской Республики Альберто Фернандес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
© POOL
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Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Буэнос-Айрес не поддерживает действия Москвы в украинском конфликте, но и не намерен отказываться от диалога с властями России, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью бразильскому изданию Folha de Sao Paulo.

"Я не прекращаю общение с Путиным, но мы никогда не поддерживали вторжение. В последний наш разговор он позвонил мне, чтобы поздравить с победой Аргентины в Кубке, и я еще раз заявил, что надо сесть (за стол переговоров. — Прим. ред.), чтобы решить этот вопрос", — подчеркнул политик.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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