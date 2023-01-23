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Аргентина не откажется от диалога с Россией, заявил президент Фернандес

Аргентина не откажется от диалога с Россией, заявил президент Фернандес - РИА Новости, 23.01.2023

Аргентина не откажется от диалога с Россией, заявил президент Фернандес

Буэнос-Айрес не поддерживает действия Москвы в украинском конфликте, но и не намерен отказываться от диалога с властями России, заявил президент Аргентины... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T00:51

2023-01-23T00:51

2023-01-23T02:21

в мире

аргентина

россия

украина

владимир путин

альберто фернандес

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МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Буэнос-Айрес не поддерживает действия Москвы в украинском конфликте, но и не намерен отказываться от диалога с властями России, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью бразильскому изданию Folha de Sao Paulo.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230120/fanaty-1846070371.html

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в мире, аргентина, россия, украина, владимир путин, альберто фернандес