https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой

Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой - РИА Новости, 23.01.2023

Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой

Аланью считают самым теплым курортом Турции. Это особенно актуально зимой — здесь и в январе можно купаться. Впрочем, пока нет жары, лучше посетить древние... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:00

2023-01-23T08:00

2023-01-23T08:06

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Аланью считают самым теплым курортом Турции. Это особенно актуально зимой — здесь и в январе можно купаться. Впрочем, пока нет жары, лучше посетить древние крепости и пещеры, познакомиться с национальной кухней. Что смотреть, пробовать и покупать на берегу Средиземного моря в холодное время года — в материале РИА Новости.Море для моржей"Днем ходим в футболках, вечером — в ветровках, в обед можно позагорать на пляже, а смелые даже купаются: температура воды 18 градусов", — рассказывает туристка из Москвы Анна Шамахова.Пляж Клеопатры — широкая песчаная полоса, он самый известный в городе. Летом там многолюдно, но сейчас можно провести время в уединении. По легенде, песок сюда везли из Египта, чтобы засыпать гальку и морское дно. Так римский полководец Марк Антоний хотел порадовать жену — царицу Клеопатру.Строго говоря, это не пляж, а целое побережье за горой Калонорос, которая делит вытянутый вдоль моря город как бы надвое. С ее вершины стартуют парапланеристы. А приземляются они на последнем из 22 пляжей в этой части курорта, рассказывает живущая в Аланье гид и этнограф Ася Суворова. Она добавляет, что местные и туристы, среди которых много русскоговорящих, также часто отдыхают на побережье в районах Оба и Тосмур.До сих пор непонятно, кто и когда основал современный город Аланья. Самое древнее из известных его названий звучало как Коракесиум. В византийский период он стал Каланоросом, что значит "Прекрасная гора". В XIII веке султан Кейкубад I, завоевав крепость, переименовал город в Алайю. Наконец, посетивший это место в 1935-м Ататюрк дал ему новое имя — Аланья.Недорогой отдыхЗимой и летом Аланья привлекает туристов демократичными ценами. Здесь можно организовать самый бюджетный отдых в Турции, рассказали в пресс-службе Coral Travel."Город не очень большой, но к его курортной зоне относят все близлежащие поселки, которые растянулись вдоль побережья на 60 километров, — от Окурджалара до района Каргыджак", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова. Отели там расположены друг за другом.Недельный тур на двоих с размещением в гостинице категории "три звезды" при системе "все включено" можно купить за 36 тысяч рублей. Минимальная стоимость проживания в "пятерке" — от 42 тысяч, отмечает представитель туроператора.Ближайший аэропорт Газипаша расположен в полусотне километров, до города можно добраться примерно за 50 минут. Перелет из Москвы длится сейчас пять часов.Крепость, пещера и докиВ первую очередь туристы отправляются в Старый город. Самый простой способ попасть туда — на фуникулере. Это и вид городского транспорта, и аттракцион: из кабинок, поднимающихся от пляжа Клеопатры, открывается панорамный вид на море и город. Проезд в оба конца — 100 лир. В воздухе пассажиры преодолевают расстояние в 900 метров и поднимаются на высоту 250 метров.На вершине горы — возведенная в XIII веке крепость. Ее окружает шестикилометровая стена с 14 башнями. Вокруг в XIX веке построили виллы. Путь к цитадели пешком мимо них по лестницам и дорожкам занимает полчаса, рассказывает турист из Москвы Александр Рычков.На территории крепости — мечеть Сулеймание, которой больше шести веков. Ее могут посетить даже иноверцы. Одежда при этом должна быть скромной, перед входом нужно снять обувь, а женщинам — покрыть голову.У подножия горы, рядом с пляжем Клеопатры, расположена двухэтажная пещера Дамлаташ. Она знаменита не столько сталактитами и сталагмитами необычных форм, сколько целебным воздухом — он влажный, ионизированный, насыщен двуокисью углерода. Внутри даже есть лавочки для желающих подышать им подольше — например, для астматиков.Восьмиугольная кирпичная Красная башня, построенная в XIII веке, защищала Аланью от атак с моря. Ее изображали на гербе города. К вершине (33 метра от земли) ведут 85 ступеней. С последнего, пятого этажа открывается красивый вид на город, а на первом расположен этнографический музей. Там — посуда, ткацкие станки, ковры, мебель эпохи Османской империи.Рядом еще один обязательный к посещению музей — в пяти доках судоверфи Терсане. В XIII и XIV веках здесь строили корабли. Сейчас среди экспонатов — остов древнего судна, средневековые инструменты мастеров, механизм для поднятия грузов, карты.Вечерами башня и доки красиво подсвечиваются. Рассмотреть их можно и днем — во время часовой морской прогулки вдоль побережья. С катеров также видны пещеры, попасть в которые можно только с воды. Билет на прогулочное судно продают за 150 лир, но надо торговаться, отмечает Шамахова.Античный город под ногамиДим — пещера, которую нужно посетить туристам. Вторая по величине и одна из красивейших в Турции, она находится в 11 километрах от Аланьи. Ей около миллиона лет, внутри — необычные каменные фигуры, созданные сталактитами и сталагмитами.В 40 минутах езды от города расположен парк Орман. Посетители гуляют по хвойному лесу, наслаждаются тишиной, местной кухней.Стоит съездить в Сиде — он в 60 километрах. За последние пару лет город отреставрировали. Под торговыми рядами обнаружили развалины древнего поселения. Их раскопали и сверху накрыли стеклянными плитами, рассказывает Анна Харитонова. "Теперь туристы ходят по магазинам, а под ногами у них, под прозрачным полом — античный город", — говорит она. Еще в Сиде есть амфитеатр, музеи и древняя арка — храм Аполлона.В 20 километрах от Аланьи — античная Сиедра. Там идут раскопки, говорит Ася Суворова. Город на горе известен с 48 года до нашей эры. Археологи очистили главную улицу, пещеру с христианскими изображениями, здания с мозаиками, нашли отчеканенные тут монеты.За кебабом, баклавой и кофеКак и везде на курортах, чтобы познакомиться с турецкой кухней, надо питаться там, где едят местные жители. Потому ищите заведения с надписью Çorbacı (это супная), Hatay döner, İstanbul/Adana/Bursa kebab или Ocakbaşı, советует Ася Суворова. Там шашлыки, шаурма, кебабы. "В таких местах еда очень вкусная, цены невысокие, но алкоголя чаще всего не будет", — поясняет она.На обед закажите суп келле-пача из потрохов и головы барана, его подадут с салатом и лепешками, или чечевичный Mercimek çorbası.Попробуйте пиде — лепешки с мясом или сыром. Вкуснее всего — черноморские (Karadeniz pide), рекомендует Ася Суворова. "Продегустируйте молочный напиток айран и шалгам — ферментированный сок репы и черной моркови, похожий на рассол. Считается, что он спасает от похмелья и помогает пищеварению. Им запивают ракы — местную водку", — добавляет она.Самые знаменитые кондитерские — Hancı. В Турции хороши буреки — пирожки в виде рулетов с начинкой, а также напоминающие пудинг молочные десерты — сютлач, казандиби, тавук-гексу.За баклавой и другими традиционными сладостями отправляйтесь в заведения с надписью Katmer и Künefe, говорит Суворова.Пейте местный чай — это крепкая заварка, слегка разведенная кипятком. Турецкий кофе тоже хорош, но его стоит заказать двойной, цена чашки 20-25 лир, это менее 100 рублей. Обязательное к посещению заведение для любителей бодрящего напитка — Kakule Vitamin Cafe. Там кофе подают на большом блюде вместе с шоколадом, ягодами, орехами, печеньем.Еще в Аланье много сетевых кофеен. "Отправляйтесь в Zero. Там авторские варианты кофе, чая и потрясающая подача", — рассказывает Ася. Заведение расположено возле мечети, поблизости от марины, где стоят прогулочные корабли. Недалеко единственный в стране парк Кошек, хотя в Аланье они живут везде, отмечает эксперт. Их можно покормить, погладить, поиграть с ними.Шамахова советует рыбные рестораны на рынке Аланьи, а Анна Харитонова рекомендует пробовать местные блюда в Esma Hanımın Mutfağı. Кофе там варят по семейному рецепту, уточняет она. Самые вкусные гезлеме и традиционные турецкие завтраки — в кафе с двадцатилетней историей Şebithane Saklıbahçe. Очень вкусно и недорого.

https://ria.ru/20230119/turtsiya-1845677739.html

аланья (город)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, маршруты - туризм, еда - туризм, аланья (город), турция, достопримечательности, еда, куда можно лететь