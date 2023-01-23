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Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой - РИА Новости, 23.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html
Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой
Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой - РИА Новости, 23.01.2023
Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой
Аланью считают самым теплым курортом Турции. Это особенно актуально зимой — здесь и в январе можно купаться. Впрочем, пока нет жары, лучше посетить древние... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:00
2023-01-23T08:06
туризм
туризм
маршруты - туризм
еда - туризм
аланья (город)
турция
достопримечательности
еда
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Аланью считают самым теплым курортом Турции. Это особенно актуально зимой — здесь и в январе можно купаться. Впрочем, пока нет жары, лучше посетить древние крепости и пещеры, познакомиться с национальной кухней. Что смотреть, пробовать и покупать на берегу Средиземного моря в холодное время года — в материале РИА Новости.Море для моржей"Днем ходим в футболках, вечером — в ветровках, в обед можно позагорать на пляже, а смелые даже купаются: температура воды 18 градусов", — рассказывает туристка из Москвы Анна Шамахова.Пляж Клеопатры — широкая песчаная полоса, он самый известный в городе. Летом там многолюдно, но сейчас можно провести время в уединении. По легенде, песок сюда везли из Египта, чтобы засыпать гальку и морское дно. Так римский полководец Марк Антоний хотел порадовать жену — царицу Клеопатру.Строго говоря, это не пляж, а целое побережье за горой Калонорос, которая делит вытянутый вдоль моря город как бы надвое. С ее вершины стартуют парапланеристы. А приземляются они на последнем из 22 пляжей в этой части курорта, рассказывает живущая в Аланье гид и этнограф Ася Суворова. Она добавляет, что местные и туристы, среди которых много русскоговорящих, также часто отдыхают на побережье в районах Оба и Тосмур.До сих пор непонятно, кто и когда основал современный город Аланья. Самое древнее из известных его названий звучало как Коракесиум. В византийский период он стал Каланоросом, что значит "Прекрасная гора". В XIII веке султан Кейкубад I, завоевав крепость, переименовал город в Алайю. Наконец, посетивший это место в 1935-м Ататюрк дал ему новое имя — Аланья.Недорогой отдыхЗимой и летом Аланья привлекает туристов демократичными ценами. Здесь можно организовать самый бюджетный отдых в Турции, рассказали в пресс-службе Coral Travel."Город не очень большой, но к его курортной зоне относят все близлежащие поселки, которые растянулись вдоль побережья на 60 километров, — от Окурджалара до района Каргыджак", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова. Отели там расположены друг за другом.Недельный тур на двоих с размещением в гостинице категории "три звезды" при системе "все включено" можно купить за 36 тысяч рублей. Минимальная стоимость проживания в "пятерке" — от 42 тысяч, отмечает представитель туроператора.Ближайший аэропорт Газипаша расположен в полусотне километров, до города можно добраться примерно за 50 минут. Перелет из Москвы длится сейчас пять часов.Крепость, пещера и докиВ первую очередь туристы отправляются в Старый город. Самый простой способ попасть туда — на фуникулере. Это и вид городского транспорта, и аттракцион: из кабинок, поднимающихся от пляжа Клеопатры, открывается панорамный вид на море и город. Проезд в оба конца — 100 лир. В воздухе пассажиры преодолевают расстояние в 900 метров и поднимаются на высоту 250 метров.На вершине горы — возведенная в XIII веке крепость. Ее окружает шестикилометровая стена с 14 башнями. Вокруг в XIX веке построили виллы. Путь к цитадели пешком мимо них по лестницам и дорожкам занимает полчаса, рассказывает турист из Москвы Александр Рычков.На территории крепости — мечеть Сулеймание, которой больше шести веков. Ее могут посетить даже иноверцы. Одежда при этом должна быть скромной, перед входом нужно снять обувь, а женщинам — покрыть голову.У подножия горы, рядом с пляжем Клеопатры, расположена двухэтажная пещера Дамлаташ. Она знаменита не столько сталактитами и сталагмитами необычных форм, сколько целебным воздухом — он влажный, ионизированный, насыщен двуокисью углерода. Внутри даже есть лавочки для желающих подышать им подольше — например, для астматиков.Восьмиугольная кирпичная Красная башня, построенная в XIII веке, защищала Аланью от атак с моря. Ее изображали на гербе города. К вершине (33 метра от земли) ведут 85 ступеней. С последнего, пятого этажа открывается красивый вид на город, а на первом расположен этнографический музей. Там — посуда, ткацкие станки, ковры, мебель эпохи Османской империи.Рядом еще один обязательный к посещению музей — в пяти доках судоверфи Терсане. В XIII и XIV веках здесь строили корабли. Сейчас среди экспонатов — остов древнего судна, средневековые инструменты мастеров, механизм для поднятия грузов, карты.Вечерами башня и доки красиво подсвечиваются. Рассмотреть их можно и днем — во время часовой морской прогулки вдоль побережья. С катеров также видны пещеры, попасть в которые можно только с воды. Билет на прогулочное судно продают за 150 лир, но надо торговаться, отмечает Шамахова.Античный город под ногамиДим — пещера, которую нужно посетить туристам. Вторая по величине и одна из красивейших в Турции, она находится в 11 километрах от Аланьи. Ей около миллиона лет, внутри — необычные каменные фигуры, созданные сталактитами и сталагмитами.В 40 минутах езды от города расположен парк Орман. Посетители гуляют по хвойному лесу, наслаждаются тишиной, местной кухней.Стоит съездить в Сиде — он в 60 километрах. За последние пару лет город отреставрировали. Под торговыми рядами обнаружили развалины древнего поселения. Их раскопали и сверху накрыли стеклянными плитами, рассказывает Анна Харитонова. "Теперь туристы ходят по магазинам, а под ногами у них, под прозрачным полом — античный город", — говорит она. Еще в Сиде есть амфитеатр, музеи и древняя арка — храм Аполлона.В 20 километрах от Аланьи — античная Сиедра. Там идут раскопки, говорит Ася Суворова. Город на горе известен с 48 года до нашей эры. Археологи очистили главную улицу, пещеру с христианскими изображениями, здания с мозаиками, нашли отчеканенные тут монеты.За кебабом, баклавой и кофеКак и везде на курортах, чтобы познакомиться с турецкой кухней, надо питаться там, где едят местные жители. Потому ищите заведения с надписью Çorbacı (это супная), Hatay döner, İstanbul/Adana/Bursa kebab или Ocakbaşı, советует Ася Суворова. Там шашлыки, шаурма, кебабы. "В таких местах еда очень вкусная, цены невысокие, но алкоголя чаще всего не будет", — поясняет она.На обед закажите суп келле-пача из потрохов и головы барана, его подадут с салатом и лепешками, или чечевичный Mercimek çorbası.Попробуйте пиде — лепешки с мясом или сыром. Вкуснее всего — черноморские (Karadeniz pide), рекомендует Ася Суворова. "Продегустируйте молочный напиток айран и шалгам — ферментированный сок репы и черной моркови, похожий на рассол. Считается, что он спасает от похмелья и помогает пищеварению. Им запивают ракы — местную водку", — добавляет она.Самые знаменитые кондитерские — Hancı. В Турции хороши буреки — пирожки в виде рулетов с начинкой, а также напоминающие пудинг молочные десерты — сютлач, казандиби, тавук-гексу.За баклавой и другими традиционными сладостями отправляйтесь в заведения с надписью Katmer и Künefe, говорит Суворова.Пейте местный чай — это крепкая заварка, слегка разведенная кипятком. Турецкий кофе тоже хорош, но его стоит заказать двойной, цена чашки 20-25 лир, это менее 100 рублей. Обязательное к посещению заведение для любителей бодрящего напитка — Kakule Vitamin Cafe. Там кофе подают на большом блюде вместе с шоколадом, ягодами, орехами, печеньем.Еще в Аланье много сетевых кофеен. "Отправляйтесь в Zero. Там авторские варианты кофе, чая и потрясающая подача", — рассказывает Ася. Заведение расположено возле мечети, поблизости от марины, где стоят прогулочные корабли. Недалеко единственный в стране парк Кошек, хотя в Аланье они живут везде, отмечает эксперт. Их можно покормить, погладить, поиграть с ними.Шамахова советует рыбные рестораны на рынке Аланьи, а Анна Харитонова рекомендует пробовать местные блюда в Esma Hanımın Mutfağı. Кофе там варят по семейному рецепту, уточняет она. Самые вкусные гезлеме и традиционные турецкие завтраки — в кафе с двадцатилетней историей Şebithane Saklıbahçe. Очень вкусно и недорого.
https://ria.ru/20230119/turtsiya-1845677739.html
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, маршруты - туризм, еда - туризм, аланья (город), турция, достопримечательности, еда, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Еда - Туризм, Аланья (город), Турция, Достопримечательности, Еда, куда можно лететь
08:00 23.01.2023 (обновлено: 08:06 23.01.2023)
 

Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой

© Depositphotos.com / frantic00Девушка на Гранд-базаре в Стамбуле
Девушка на Гранд-базаре в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Depositphotos.com / frantic00
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Аланью считают самым теплым курортом Турции. Это особенно актуально зимой — здесь и в январе можно купаться. Впрочем, пока нет жары, лучше посетить древние крепости и пещеры, познакомиться с национальной кухней. Что смотреть, пробовать и покупать на берегу Средиземного моря в холодное время года — в материале РИА Новости.

Море для моржей

"Днем ходим в футболках, вечером — в ветровках, в обед можно позагорать на пляже, а смелые даже купаются: температура воды 18 градусов", — рассказывает туристка из Москвы Анна Шамахова.
© Фото : Александр РычковПорт
Порт - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Александр Рычков
Порт
Пляж Клеопатры — широкая песчаная полоса, он самый известный в городе. Летом там многолюдно, но сейчас можно провести время в уединении. По легенде, песок сюда везли из Египта, чтобы засыпать гальку и морское дно. Так римский полководец Марк Антоний хотел порадовать жену — царицу Клеопатру.
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Вид на пляж из кабины фуникулера
Аланья. Вид на пляж из кабины фуникулера - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Анна Шамахова
Аланья. Вид на пляж из кабины фуникулера
Строго говоря, это не пляж, а целое побережье за горой Калонорос, которая делит вытянутый вдоль моря город как бы надвое. С ее вершины стартуют парапланеристы. А приземляются они на последнем из 22 пляжей в этой части курорта, рассказывает живущая в Аланье гид и этнограф Ася Суворова. Она добавляет, что местные и туристы, среди которых много русскоговорящих, также часто отдыхают на побережье в районах Оба и Тосмур.
© Фото : Анна ШамаховаНабережная в Аланье
Набережная в Аланье
1 из 4
Набережная в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаПамятник Клеопатре
Памятник Клеопатре
2 из 4
Памятник Клеопатре
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаУ маяка в Аланье жители отдыхают на нагретых солнцем камнях
У маяка в Аланье жители отдыхают на нагретых солнцем камнях
3 из 4
У маяка в Аланье жители отдыхают на нагретых солнцем камнях
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаПосетители на рынке в Аланье
Посетители на рынке в Аланье
4 из 4
Посетители на рынке в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
1 из 4
Набережная в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
2 из 4
Памятник Клеопатре
© Фото : Анна Шамахова
3 из 4
У маяка в Аланье жители отдыхают на нагретых солнцем камнях
© Фото : Анна Шамахова
4 из 4
Посетители на рынке в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
До сих пор непонятно, кто и когда основал современный город Аланья. Самое древнее из известных его названий звучало как Коракесиум. В византийский период он стал Каланоросом, что значит "Прекрасная гора". В XIII веке султан Кейкубад I, завоевав крепость, переименовал город в Алайю. Наконец, посетивший это место в 1935-м Ататюрк дал ему новое имя — Аланья.

Недорогой отдых

Зимой и летом Аланья привлекает туристов демократичными ценами. Здесь можно организовать самый бюджетный отдых в Турции, рассказали в пресс-службе Coral Travel.
© Фото : Анна ШамаховаАланья. На территории Археологического музея
Аланья. На территории Археологического музея
1 из 5
Аланья. На территории Археологического музея
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаАланья. В Археологическом музее
Аланья. В Археологическом музее
2 из 5
Аланья. В Археологическом музее
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаУличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи
Уличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи
3 из 5
Уличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаУличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи. Старинная мозаика
Уличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи. Старинная мозаика
4 из 5
Уличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи. Старинная мозаика
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаУлица в Аланье
Улица в Аланье
5 из 5
Улица в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
1 из 5
Аланья. На территории Археологического музея
© Фото : Анна Шамахова
2 из 5
Аланья. В Археологическом музее
© Фото : Анна Шамахова
3 из 5
Уличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
4 из 5
Уличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи. Старинная мозаика
© Фото : Анна Шамахова
5 из 5
Улица в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
"Город не очень большой, но к его курортной зоне относят все близлежащие поселки, которые растянулись вдоль побережья на 60 километров, — от Окурджалара до района Каргыджак", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова. Отели там расположены друг за другом.
Недельный тур на двоих с размещением в гостинице категории "три звезды" при системе "все включено" можно купить за 36 тысяч рублей. Минимальная стоимость проживания в "пятерке" — от 42 тысяч, отмечает представитель туроператора.
Ближайший аэропорт Газипаша расположен в полусотне километров, до города можно добраться примерно за 50 минут. Перелет из Москвы длится сейчас пять часов.

Крепость, пещера и доки

В первую очередь туристы отправляются в Старый город. Самый простой способ попасть туда — на фуникулере. Это и вид городского транспорта, и аттракцион: из кабинок, поднимающихся от пляжа Клеопатры, открывается панорамный вид на море и город. Проезд в оба конца — 100 лир. В воздухе пассажиры преодолевают расстояние в 900 метров и поднимаются на высоту 250 метров.
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Кабинка фуникулера
Аланья. Кабинка фуникулера
1 из 7
Аланья. Кабинка фуникулера
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаВид на Аланью с фуникулера
Вид на Аланью с фуникулера
2 из 7
Вид на Аланью с фуникулера
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаСтанция посадки на фуникулер в Аланье
Станция посадки на фуникулер в Аланье
3 из 7
Станция посадки на фуникулер в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаВ крепости турецкой Аланьи
В крепости турецкой Аланьи
4 из 7
В крепости турецкой Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаСтарый город Аланьи
Старый город Аланьи
5 из 7
Старый город Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаКрепость Аланьи в январе
Крепость Аланьи в январе
6 из 7
Крепость Аланьи в январе
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна Шамахова

Дом в Старом городе, Аланья

Дом в старом городе Аланьи
7 из 7

Дом в Старом городе, Аланья

© Фото : Анна Шамахова
1 из 7
Аланья. Кабинка фуникулера
© Фото : Анна Шамахова
2 из 7
Вид на Аланью с фуникулера
© Фото : Анна Шамахова
3 из 7
Станция посадки на фуникулер в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
4 из 7
В крепости турецкой Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
5 из 7
Старый город Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
6 из 7
Крепость Аланьи в январе
© Фото : Анна Шамахова
7 из 7

Дом в Старом городе, Аланья

© Фото : Анна Шамахова
На вершине горы — возведенная в XIII веке крепость. Ее окружает шестикилометровая стена с 14 башнями. Вокруг в XIX веке построили виллы. Путь к цитадели пешком мимо них по лестницам и дорожкам занимает полчаса, рассказывает турист из Москвы Александр Рычков.

На территории крепости — мечеть Сулеймание, которой больше шести веков. Ее могут посетить даже иноверцы. Одежда при этом должна быть скромной, перед входом нужно снять обувь, а женщинам — покрыть голову.
© Фото : Александр РычковПещера Дамлаташ
Пещера Дамлаташ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Александр Рычков
Пещера Дамлаташ
У подножия горы, рядом с пляжем Клеопатры, расположена двухэтажная пещера Дамлаташ. Она знаменита не столько сталактитами и сталагмитами необычных форм, сколько целебным воздухом — он влажный, ионизированный, насыщен двуокисью углерода. Внутри даже есть лавочки для желающих подышать им подольше — например, для астматиков.
Восьмиугольная кирпичная Красная башня, построенная в XIII веке, защищала Аланью от атак с моря. Ее изображали на гербе города. К вершине (33 метра от земли) ведут 85 ступеней. С последнего, пятого этажа открывается красивый вид на город, а на первом расположен этнографический музей. Там — посуда, ткацкие станки, ковры, мебель эпохи Османской империи.
© Фото : Александр РычковКрасная башня
Красная башня
1 из 3
Красная башня
© Фото : Александр Рычков
© Фото : Александр РычковКрасная башня
Красная башня
2 из 3
Красная башня
© Фото : Александр Рычков
© Фото : Анна ШамаховаВид на море с территории крепости Аланьи
Вид на море с территории крепости Аланьи
3 из 3
Вид на море с территории крепости Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
1 из 3
Красная башня
© Фото : Александр Рычков
2 из 3
Красная башня
© Фото : Александр Рычков
3 из 3
Вид на море с территории крепости Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
Рядом еще один обязательный к посещению музей — в пяти доках судоверфи Терсане. В XIII и XIV веках здесь строили корабли. Сейчас среди экспонатов — остов древнего судна, средневековые инструменты мастеров, механизм для поднятия грузов, карты.
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Суда в марине
Аланья. Суда в марине
1 из 4
Аланья. Суда в марине
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Рыбацкие лодки
Аланья. Рыбацкие лодки
2 из 4
Аланья. Рыбацкие лодки
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Судоверфь
Аланья. Судоверфь
3 из 4
Аланья. Судоверфь
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаСудоверфь в Аланье
Судоверфь в Аланье
4 из 4
Судоверфь в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
1 из 4
Аланья. Суда в марине
© Фото : Анна Шамахова
2 из 4
Аланья. Рыбацкие лодки
© Фото : Анна Шамахова
3 из 4
Аланья. Судоверфь
© Фото : Анна Шамахова
4 из 4
Судоверфь в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
Вечерами башня и доки красиво подсвечиваются. Рассмотреть их можно и днем — во время часовой морской прогулки вдоль побережья. С катеров также видны пещеры, попасть в которые можно только с воды. Билет на прогулочное судно продают за 150 лир, но надо торговаться, отмечает Шамахова.

Античный город под ногами

Дим — пещера, которую нужно посетить туристам. Вторая по величине и одна из красивейших в Турции, она находится в 11 километрах от Аланьи. Ей около миллиона лет, внутри — необычные каменные фигуры, созданные сталактитами и сталагмитами.
© Фото : Александр РычковПещера Дим
Пещера Дим
1 из 2
Пещера Дим
© Фото : Александр Рычков
© Фото : Александр РычковПещера Дим
Пещера Дим
2 из 2
Пещера Дим
© Фото : Александр Рычков
1 из 2
Пещера Дим
© Фото : Александр Рычков
2 из 2
Пещера Дим
© Фото : Александр Рычков
В 40 минутах езды от города расположен парк Орман. Посетители гуляют по хвойному лесу, наслаждаются тишиной, местной кухней.
Стоит съездить в Сиде — он в 60 километрах. За последние пару лет город отреставрировали. Под торговыми рядами обнаружили развалины древнего поселения. Их раскопали и сверху накрыли стеклянными плитами, рассказывает Анна Харитонова. "Теперь туристы ходят по магазинам, а под ногами у них, под прозрачным полом — античный город", — говорит она. Еще в Сиде есть амфитеатр, музеи и древняя арка — храм Аполлона.
© РИА Новости / Александр АндреевХрам Апполона, Старый город в Сиде
Храм Апполона в старом городе Сиде - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Храм Апполона, Старый город в Сиде
В 20 километрах от Аланьи — античная Сиедра. Там идут раскопки, говорит Ася Суворова. Город на горе известен с 48 года до нашей эры. Археологи очистили главную улицу, пещеру с христианскими изображениями, здания с мозаиками, нашли отчеканенные тут монеты.

За кебабом, баклавой и кофе

Как и везде на курортах, чтобы познакомиться с турецкой кухней, надо питаться там, где едят местные жители. Потому ищите заведения с надписью Çorbacı (это супная), Hatay döner, İstanbul/Adana/Bursa kebab или Ocakbaşı, советует Ася Суворова. Там шашлыки, шаурма, кебабы. "В таких местах еда очень вкусная, цены невысокие, но алкоголя чаще всего не будет", — поясняет она.
На обед закажите суп келле-пача из потрохов и головы барана, его подадут с салатом и лепешками, или чечевичный Mercimek çorbası.
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Традиционный турецкий завтрак с лепешками гезлеме
Аланья. Традиционный турецкий завтрак с лепешками гезлеме - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Анна Шамахова
Аланья. Традиционный турецкий завтрак с лепешками гезлеме
Попробуйте пиде — лепешки с мясом или сыром. Вкуснее всего — черноморские (Karadeniz pide), рекомендует Ася Суворова. "Продегустируйте молочный напиток айран и шалгам — ферментированный сок репы и черной моркови, похожий на рассол. Считается, что он спасает от похмелья и помогает пищеварению. Им запивают ракы — местную водку", — добавляет она.

Самые знаменитые кондитерские — Hancı. В Турции хороши буреки — пирожки в виде рулетов с начинкой, а также напоминающие пудинг молочные десерты — сютлач, казандиби, тавук-гексу.
За баклавой и другими традиционными сладостями отправляйтесь в заведения с надписью Katmer и Künefe, говорит Суворова.
© Фото : Тинатин МжаванадзеБаклава
Баклава - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Тинатин Мжаванадзе
Баклава
Пейте местный чай — это крепкая заварка, слегка разведенная кипятком. Турецкий кофе тоже хорош, но его стоит заказать двойной, цена чашки 20-25 лир, это менее 100 рублей. Обязательное к посещению заведение для любителей бодрящего напитка — Kakule Vitamin Cafe. Там кофе подают на большом блюде вместе с шоколадом, ягодами, орехами, печеньем.

Еще в Аланье много сетевых кофеен. "Отправляйтесь в Zero. Там авторские варианты кофе, чая и потрясающая подача", — рассказывает Ася. Заведение расположено возле мечети, поблизости от марины, где стоят прогулочные корабли. Недалеко единственный в стране парк Кошек, хотя в Аланье они живут везде, отмечает эксперт. Их можно покормить, погладить, поиграть с ними.
© Фото : Александр РычковКот
Кот - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Александр Рычков
Кот
Шамахова советует рыбные рестораны на рынке Аланьи, а Анна Харитонова рекомендует пробовать местные блюда в Esma Hanımın Mutfağı. Кофе там варят по семейному рецепту, уточняет она.
Самые вкусные гезлеме и традиционные турецкие завтраки — в кафе с двадцатилетней историей Şebithane Saklıbahçe. Очень вкусно и недорого.
Трамвай на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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