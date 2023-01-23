08:00 23.01.2023 (обновлено: 08:06 23.01.2023)
Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой
© Depositphotos.com / frantic00Девушка на Гранд-базаре в Стамбуле
© Depositphotos.com / frantic00
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Аланью считают самым теплым курортом Турции. Это особенно актуально зимой — здесь и в январе можно купаться. Впрочем, пока нет жары, лучше посетить древние крепости и пещеры, познакомиться с национальной кухней. Что смотреть, пробовать и покупать на берегу Средиземного моря в холодное время года — в материале РИА Новости.
Море для моржей
"Днем ходим в футболках, вечером — в ветровках, в обед можно позагорать на пляже, а смелые даже купаются: температура воды 18 градусов", — рассказывает туристка из Москвы Анна Шамахова.
© Фото : Александр РычковПорт
© Фото : Александр Рычков
Порт
Пляж Клеопатры — широкая песчаная полоса, он самый известный в городе. Летом там многолюдно, но сейчас можно провести время в уединении. По легенде, песок сюда везли из Египта, чтобы засыпать гальку и морское дно. Так римский полководец Марк Антоний хотел порадовать жену — царицу Клеопатру.
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Вид на пляж из кабины фуникулера
© Фото : Анна Шамахова
Аланья. Вид на пляж из кабины фуникулера
Строго говоря, это не пляж, а целое побережье за горой Калонорос, которая делит вытянутый вдоль моря город как бы надвое. С ее вершины стартуют парапланеристы. А приземляются они на последнем из 22 пляжей в этой части курорта, рассказывает живущая в Аланье гид и этнограф Ася Суворова. Она добавляет, что местные и туристы, среди которых много русскоговорящих, также часто отдыхают на побережье в районах Оба и Тосмур.
© Фото : Анна ШамаховаНабережная в Аланье
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Набережная в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаПамятник Клеопатре
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Памятник Клеопатре
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаУ маяка в Аланье жители отдыхают на нагретых солнцем камнях
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У маяка в Аланье жители отдыхают на нагретых солнцем камнях
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаПосетители на рынке в Аланье
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Посетители на рынке в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
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Набережная в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
2 из 4
Памятник Клеопатре
© Фото : Анна Шамахова
3 из 4
У маяка в Аланье жители отдыхают на нагретых солнцем камнях
© Фото : Анна Шамахова
4 из 4
Посетители на рынке в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
До сих пор непонятно, кто и когда основал современный город Аланья. Самое древнее из известных его названий звучало как Коракесиум. В византийский период он стал Каланоросом, что значит "Прекрасная гора". В XIII веке султан Кейкубад I, завоевав крепость, переименовал город в Алайю. Наконец, посетивший это место в 1935-м Ататюрк дал ему новое имя — Аланья.
Недорогой отдых
Зимой и летом Аланья привлекает туристов демократичными ценами. Здесь можно организовать самый бюджетный отдых в Турции, рассказали в пресс-службе Coral Travel.
© Фото : Анна ШамаховаАланья. На территории Археологического музея
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Аланья. На территории Археологического музея
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаАланья. В Археологическом музее
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Аланья. В Археологическом музее
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаУличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи
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Уличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаУличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи. Старинная мозаика
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Уличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи. Старинная мозаика
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаУлица в Аланье
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Улица в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
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Аланья. На территории Археологического музея
© Фото : Анна Шамахова
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Аланья. В Археологическом музее
© Фото : Анна Шамахова
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Уличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
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Уличная часть экспозиции Археологического музея Аланьи. Старинная мозаика
© Фото : Анна Шамахова
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Улица в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
"Город не очень большой, но к его курортной зоне относят все близлежащие поселки, которые растянулись вдоль побережья на 60 километров, — от Окурджалара до района Каргыджак", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова. Отели там расположены друг за другом.
Недельный тур на двоих с размещением в гостинице категории "три звезды" при системе "все включено" можно купить за 36 тысяч рублей. Минимальная стоимость проживания в "пятерке" — от 42 тысяч, отмечает представитель туроператора.
Ближайший аэропорт Газипаша расположен в полусотне километров, до города можно добраться примерно за 50 минут. Перелет из Москвы длится сейчас пять часов.
Крепость, пещера и доки
В первую очередь туристы отправляются в Старый город. Самый простой способ попасть туда — на фуникулере. Это и вид городского транспорта, и аттракцион: из кабинок, поднимающихся от пляжа Клеопатры, открывается панорамный вид на море и город. Проезд в оба конца — 100 лир. В воздухе пассажиры преодолевают расстояние в 900 метров и поднимаются на высоту 250 метров.
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Кабинка фуникулера
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Аланья. Кабинка фуникулера
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаВид на Аланью с фуникулера
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Вид на Аланью с фуникулера
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаСтанция посадки на фуникулер в Аланье
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Станция посадки на фуникулер в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаВ крепости турецкой Аланьи
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В крепости турецкой Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаСтарый город Аланьи
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Старый город Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаКрепость Аланьи в январе
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Крепость Аланьи в январе
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна Шамахова
Дом в Старом городе, Аланья
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Дом в Старом городе, Аланья
© Фото : Анна Шамахова
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Аланья. Кабинка фуникулера
© Фото : Анна Шамахова
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Вид на Аланью с фуникулера
© Фото : Анна Шамахова
3 из 7
Станция посадки на фуникулер в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
4 из 7
В крепости турецкой Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
5 из 7
Старый город Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
6 из 7
Крепость Аланьи в январе
© Фото : Анна Шамахова
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Дом в Старом городе, Аланья
© Фото : Анна Шамахова
На вершине горы — возведенная в XIII веке крепость. Ее окружает шестикилометровая стена с 14 башнями. Вокруг в XIX веке построили виллы. Путь к цитадели пешком мимо них по лестницам и дорожкам занимает полчаса, рассказывает турист из Москвы Александр Рычков.
На территории крепости — мечеть Сулеймание, которой больше шести веков. Ее могут посетить даже иноверцы. Одежда при этом должна быть скромной, перед входом нужно снять обувь, а женщинам — покрыть голову.
На территории крепости — мечеть Сулеймание, которой больше шести веков. Ее могут посетить даже иноверцы. Одежда при этом должна быть скромной, перед входом нужно снять обувь, а женщинам — покрыть голову.
© Фото : Александр РычковПещера Дамлаташ
© Фото : Александр Рычков
Пещера Дамлаташ
У подножия горы, рядом с пляжем Клеопатры, расположена двухэтажная пещера Дамлаташ. Она знаменита не столько сталактитами и сталагмитами необычных форм, сколько целебным воздухом — он влажный, ионизированный, насыщен двуокисью углерода. Внутри даже есть лавочки для желающих подышать им подольше — например, для астматиков.
Восьмиугольная кирпичная Красная башня, построенная в XIII веке, защищала Аланью от атак с моря. Ее изображали на гербе города. К вершине (33 метра от земли) ведут 85 ступеней. С последнего, пятого этажа открывается красивый вид на город, а на первом расположен этнографический музей. Там — посуда, ткацкие станки, ковры, мебель эпохи Османской империи.
© Фото : Александр РычковКрасная башня
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Красная башня
© Фото : Александр Рычков
© Фото : Александр РычковКрасная башня
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Красная башня
© Фото : Александр Рычков
© Фото : Анна ШамаховаВид на море с территории крепости Аланьи
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Вид на море с территории крепости Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
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Красная башня
© Фото : Александр Рычков
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Красная башня
© Фото : Александр Рычков
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Вид на море с территории крепости Аланьи
© Фото : Анна Шамахова
Рядом еще один обязательный к посещению музей — в пяти доках судоверфи Терсане. В XIII и XIV веках здесь строили корабли. Сейчас среди экспонатов — остов древнего судна, средневековые инструменты мастеров, механизм для поднятия грузов, карты.
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Суда в марине
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Аланья. Суда в марине
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Рыбацкие лодки
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Аланья. Рыбацкие лодки
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Судоверфь
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Аланья. Судоверфь
© Фото : Анна Шамахова
© Фото : Анна ШамаховаСудоверфь в Аланье
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Судоверфь в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
1 из 4
Аланья. Суда в марине
© Фото : Анна Шамахова
2 из 4
Аланья. Рыбацкие лодки
© Фото : Анна Шамахова
3 из 4
Аланья. Судоверфь
© Фото : Анна Шамахова
4 из 4
Судоверфь в Аланье
© Фото : Анна Шамахова
Вечерами башня и доки красиво подсвечиваются. Рассмотреть их можно и днем — во время часовой морской прогулки вдоль побережья. С катеров также видны пещеры, попасть в которые можно только с воды. Билет на прогулочное судно продают за 150 лир, но надо торговаться, отмечает Шамахова.
Античный город под ногами
Дим — пещера, которую нужно посетить туристам. Вторая по величине и одна из красивейших в Турции, она находится в 11 километрах от Аланьи. Ей около миллиона лет, внутри — необычные каменные фигуры, созданные сталактитами и сталагмитами.
© Фото : Александр РычковПещера Дим
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Пещера Дим
© Фото : Александр Рычков
© Фото : Александр РычковПещера Дим
2 из 2
Пещера Дим
© Фото : Александр Рычков
1 из 2
Пещера Дим
© Фото : Александр Рычков
2 из 2
Пещера Дим
© Фото : Александр Рычков
В 40 минутах езды от города расположен парк Орман. Посетители гуляют по хвойному лесу, наслаждаются тишиной, местной кухней.
Стоит съездить в Сиде — он в 60 километрах. За последние пару лет город отреставрировали. Под торговыми рядами обнаружили развалины древнего поселения. Их раскопали и сверху накрыли стеклянными плитами, рассказывает Анна Харитонова. "Теперь туристы ходят по магазинам, а под ногами у них, под прозрачным полом — античный город", — говорит она. Еще в Сиде есть амфитеатр, музеи и древняя арка — храм Аполлона.
Храм Апполона, Старый город в Сиде
В 20 километрах от Аланьи — античная Сиедра. Там идут раскопки, говорит Ася Суворова. Город на горе известен с 48 года до нашей эры. Археологи очистили главную улицу, пещеру с христианскими изображениями, здания с мозаиками, нашли отчеканенные тут монеты.
За кебабом, баклавой и кофе
Как и везде на курортах, чтобы познакомиться с турецкой кухней, надо питаться там, где едят местные жители. Потому ищите заведения с надписью Çorbacı (это супная), Hatay döner, İstanbul/Adana/Bursa kebab или Ocakbaşı, советует Ася Суворова. Там шашлыки, шаурма, кебабы. "В таких местах еда очень вкусная, цены невысокие, но алкоголя чаще всего не будет", — поясняет она.
На обед закажите суп келле-пача из потрохов и головы барана, его подадут с салатом и лепешками, или чечевичный Mercimek çorbası.
© Фото : Анна ШамаховаАланья. Традиционный турецкий завтрак с лепешками гезлеме
© Фото : Анна Шамахова
Аланья. Традиционный турецкий завтрак с лепешками гезлеме
Попробуйте пиде — лепешки с мясом или сыром. Вкуснее всего — черноморские (Karadeniz pide), рекомендует Ася Суворова. "Продегустируйте молочный напиток айран и шалгам — ферментированный сок репы и черной моркови, похожий на рассол. Считается, что он спасает от похмелья и помогает пищеварению. Им запивают ракы — местную водку", — добавляет она.
Самые знаменитые кондитерские — Hancı. В Турции хороши буреки — пирожки в виде рулетов с начинкой, а также напоминающие пудинг молочные десерты — сютлач, казандиби, тавук-гексу.
Самые знаменитые кондитерские — Hancı. В Турции хороши буреки — пирожки в виде рулетов с начинкой, а также напоминающие пудинг молочные десерты — сютлач, казандиби, тавук-гексу.
За баклавой и другими традиционными сладостями отправляйтесь в заведения с надписью Katmer и Künefe, говорит Суворова.
© Фото : Тинатин МжаванадзеБаклава
© Фото : Тинатин Мжаванадзе
Баклава
Пейте местный чай — это крепкая заварка, слегка разведенная кипятком. Турецкий кофе тоже хорош, но его стоит заказать двойной, цена чашки 20-25 лир, это менее 100 рублей. Обязательное к посещению заведение для любителей бодрящего напитка — Kakule Vitamin Cafe. Там кофе подают на большом блюде вместе с шоколадом, ягодами, орехами, печеньем.
Еще в Аланье много сетевых кофеен. "Отправляйтесь в Zero. Там авторские варианты кофе, чая и потрясающая подача", — рассказывает Ася. Заведение расположено возле мечети, поблизости от марины, где стоят прогулочные корабли. Недалеко единственный в стране парк Кошек, хотя в Аланье они живут везде, отмечает эксперт. Их можно покормить, погладить, поиграть с ними.
Еще в Аланье много сетевых кофеен. "Отправляйтесь в Zero. Там авторские варианты кофе, чая и потрясающая подача", — рассказывает Ася. Заведение расположено возле мечети, поблизости от марины, где стоят прогулочные корабли. Недалеко единственный в стране парк Кошек, хотя в Аланье они живут везде, отмечает эксперт. Их можно покормить, погладить, поиграть с ними.
© Фото : Александр РычковКот
© Фото : Александр Рычков
Кот
Шамахова советует рыбные рестораны на рынке Аланьи, а Анна Харитонова рекомендует пробовать местные блюда в Esma Hanımın Mutfağı. Кофе там варят по семейному рецепту, уточняет она.
Самые вкусные гезлеме и традиционные турецкие завтраки — в кафе с двадцатилетней историей Şebithane Saklıbahçe. Очень вкусно и недорого.
19 января, 08:00ТуризмДешево и никаких очередей: что делать в Турции зимой