https://ria.ru/20230123/aktivy-1846948049.html

Минфин отметил отсутствие в ЕС единства по вопросу российских активов

Минфин отметил отсутствие в ЕС единства по вопросу российских активов - РИА Новости, 23.01.2023

Минфин отметил отсутствие в ЕС единства по вопросу российских активов

Европейские страны не имеют единой позиции об изъятии замороженных активов России, они будут смотреть на опыт других государств, сказал заместитель директора... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T23:22

2023-01-23T23:22

2023-01-23T23:22

экономика

роман абрамович

канада

россия

киев

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

европарламент

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европейские страны не имеют единой позиции об изъятии замороженных активов России, они будут смотреть на опыт других государств, сказал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Кику в рамках дискуссии на площадке дискуссионного клуба "Валдай". Европарламент ранее принял юридически необязывающую резолюцию с призывом использовать государственные активы России "для репараций" Киеву. Ранее ЕС также неоднократно заявлял о готовности использовать замороженные российские активы, в том числе частные, для восстановления Украины после конфликта. Но пока Евросоюз не располагает законодательным механизмом для такой процедуры. "Мы видим, что в западном лагере нет на сегодняшний день какой-то консолидированной позиции на этот счет, но, тем не менее, возможно, за счет особенно радикально настроенных государств, будет сделано некое прощупывание ситуации, как это может работать. Затем уже, возможно, присоединятся и остальные", - сказал он, отметив среди таких государств Канаду и Польшу. Однако, по его словам, в Канаде пока рассматривается возможность изъятия активов российского частного лица, о государственных пока речь не идет. "Это все-таки совершенно разные вещи. Конечно, настораживает тот факт, что западные страны также пытаются через международные институты заложить этот вопрос", - добавил Кику. Как предположил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев, выступая в рамках дискуссии, у Западных стран есть несколько вариантов того, как поступить с замороженными активами, среди которых продолжение заморозки вместо конфискации; применение уголовного законодательства, как в случае с Канадой, а также прямая конфискация активов. Однако последний вариант подразумевает "чуть ли не конституционное переустройство страны". В середине декабря 2022 года власти Канады объявили о начале процедуры конфискации активов компании Granite Capital Holdings, которая, как считают в Оттаве, принадлежит Роману Абрамовичу, в размере 26 миллионов долларов США. Отмечалось, что Канада будет впервые использовать процедуру конфискации активов, принадлежащих подсанкционным лицам. Осуществить ее, как указано в документе, планировалось в судебном порядке, а изъятые средства планировалось использовать на "восстановление Украины" и "компенсации жертвам".

https://ria.ru/20230123/aktivy-1846723690.html

https://ria.ru/20230122/sanktsii-1846588346.html

канада

россия

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, роман абрамович, канада, россия, киев, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), европарламент