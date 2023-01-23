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Вице-премьер Абрамченко осудила политизацию экологической повестки - РИА Новости, 23.01.2023
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Вице-премьер Абрамченко осудила политизацию экологической повестки
Вице-премьер Абрамченко осудила политизацию экологической повестки - РИА Новости, 23.01.2023
Вице-премьер Абрамченко осудила политизацию экологической повестки
Экологическая повестка не должна политизироваться, публичные акции по поводу экологических проблем не помогают их решить, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T04:05
2023-01-23T05:01
виктория абрамченко
общество
россия
сахалин
персидский залив
александр дюков
газпром
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экологическая повестка не должна политизироваться, публичные акции по поводу экологических проблем не помогают их решить, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Независимо от того, в какие времена ты живешь, важно, чтобы экологическая повестка не политизировалась. Она про другое – про ответственное отношение человека к окружающей среде, про взвешенные решения для того, чтобы мы жили завтра, и к тому, чтобы мы планету сохранили", - сказала Абрамченко. По ее мнению, в России более взвешенно подошли к климатической повестке. "Мы начали с нормативно-правового регулирования, очень аккуратно подошли к экспериментам по введению углеродной нейтральности, выбрали один регион... И хорошо, что у нас такой эксперимент будет на Сахалине, что регион готов к этому. Важна его близость к азиатским рынкам, и наши азиатские партнеры, страны Персидского залива поддерживают взвешенный подход России на климатическом треке", - указала вице-премьер. В сентябре председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал о том, что Сахалин - первый регион России, где проводится эксперимент по ограничению и квотированию выбросов парниковых газов.
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сахалин
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виктория абрамченко, общество, россия, сахалин, персидский залив, александр дюков, газпром
Виктория Абрамченко, Общество, Россия, Сахалин, Персидский залив, Александр Дюков, Газпром
04:05 23.01.2023 (обновлено: 05:01 23.01.2023)
 
Вице-премьер Абрамченко осудила политизацию экологической повестки

Абрамченко: публичные акции по поводу экологических проблем не помогают их решить

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экологическая повестка не должна политизироваться, публичные акции по поводу экологических проблем не помогают их решить, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Независимо от того, в какие времена ты живешь, важно, чтобы экологическая повестка не политизировалась. Она про другое – про ответственное отношение человека к окружающей среде, про взвешенные решения для того, чтобы мы жили завтра, и к тому, чтобы мы планету сохранили", - сказала Абрамченко.
"Я плохо отношусь к "экоприлипалам", я не понимаю этих людей. Я считаю, что нужно действовать другими способами, не нужно калечить себя для того, чтобы остановить автогонку, например. То, как в мире под видом борьбы с изменениями климата продвигаются чисто экономические интересы отдельных стран – это неправильно", - добавила она.
По ее мнению, в России более взвешенно подошли к климатической повестке. "Мы начали с нормативно-правового регулирования, очень аккуратно подошли к экспериментам по введению углеродной нейтральности, выбрали один регион... И хорошо, что у нас такой эксперимент будет на Сахалине, что регион готов к этому. Важна его близость к азиатским рынкам, и наши азиатские партнеры, страны Персидского залива поддерживают взвешенный подход России на климатическом треке", - указала вице-премьер.
В сентябре председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал о том, что Сахалин - первый регион России, где проводится эксперимент по ограничению и квотированию выбросов парниковых газов.
Вице-премьер Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Виктория АбрамченкоОбществоРоссияСахалинПерсидский заливАлександр ДюковГазпром
 
 
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