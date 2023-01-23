https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846675091.html

Вице-премьер Абрамченко осудила политизацию экологической повестки

Вице-премьер Абрамченко осудила политизацию экологической повестки - РИА Новости, 23.01.2023

Вице-премьер Абрамченко осудила политизацию экологической повестки

Экологическая повестка не должна политизироваться, публичные акции по поводу экологических проблем не помогают их решить, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T04:05

2023-01-23T04:05

2023-01-23T05:01

виктория абрамченко

общество

россия

сахалин

персидский залив

александр дюков

газпром

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экологическая повестка не должна политизироваться, публичные акции по поводу экологических проблем не помогают их решить, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Независимо от того, в какие времена ты живешь, важно, чтобы экологическая повестка не политизировалась. Она про другое – про ответственное отношение человека к окружающей среде, про взвешенные решения для того, чтобы мы жили завтра, и к тому, чтобы мы планету сохранили", - сказала Абрамченко. По ее мнению, в России более взвешенно подошли к климатической повестке. "Мы начали с нормативно-правового регулирования, очень аккуратно подошли к экспериментам по введению углеродной нейтральности, выбрали один регион... И хорошо, что у нас такой эксперимент будет на Сахалине, что регион готов к этому. Важна его близость к азиатским рынкам, и наши азиатские партнеры, страны Персидского залива поддерживают взвешенный подход России на климатическом треке", - указала вице-премьер. В сентябре председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал о том, что Сахалин - первый регион России, где проводится эксперимент по ограничению и квотированию выбросов парниковых газов.

https://ria.ru/20230122/otkhody-1846533653.html

россия

сахалин

персидский залив

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виктория абрамченко, общество, россия, сахалин, персидский залив, александр дюков, газпром