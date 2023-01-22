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На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого
На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого - РИА Новости, 22.01.2023
На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого
Фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет на ВДНХ, сообщается на портале мэра Москвы. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:11
2023-01-22T11:11
2023-01-22T11:11
культура
вднх
владимир высоцкий (автор песен)
москва
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет на ВДНХ, сообщается на портале мэра Москвы. "Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. В честь юбилейной даты на ВДНХ с 24 по 29 января пройдет фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный жизни и творчеству артиста. Он подготовлен в партнерстве с Государственным музеем Владимира Высоцкого", - говорится на сайте. Отмечается, что гостей ждут тематические лекции, кинопоказы, музыкальные и поэтические вечера. Кроме того, посетители смогут встретиться с сыном артиста. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.
https://ria.ru/20200125/1563842142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вднх, владимир высоцкий (автор песен), москва
Культура, ВДНХ, Владимир Высоцкий (автор песен), Москва
На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого
Фестиваль, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет на ВДНХ