https://ria.ru/20230122/vysotskiy-1846570512.html

На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого

На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого - РИА Новости, 22.01.2023

На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого

Фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет на ВДНХ, сообщается на портале мэра Москвы. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:11

2023-01-22T11:11

2023-01-22T11:11

культура

вднх

владимир высоцкий (автор песен)

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет на ВДНХ, сообщается на портале мэра Москвы. "Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. В честь юбилейной даты на ВДНХ с 24 по 29 января пройдет фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный жизни и творчеству артиста. Он подготовлен в партнерстве с Государственным музеем Владимира Высоцкого", - говорится на сайте. Отмечается, что гостей ждут тематические лекции, кинопоказы, музыкальные и поэтические вечера. Кроме того, посетители смогут встретиться с сыном артиста. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

https://ria.ru/20200125/1563842142.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вднх, владимир высоцкий (автор песен), москва