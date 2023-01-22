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На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого - РИА Новости, 22.01.2023
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Культура
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На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого
На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого - РИА Новости, 22.01.2023
На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого
Фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет на ВДНХ, сообщается на портале мэра Москвы. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:11
2023-01-22T11:11
культура
вднх
владимир высоцкий (автор песен)
москва
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет на ВДНХ, сообщается на портале мэра Москвы. "Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. В честь юбилейной даты на ВДНХ с 24 по 29 января пройдет фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный жизни и творчеству артиста. Он подготовлен в партнерстве с Государственным музеем Владимира Высоцкого", - говорится на сайте. Отмечается, что гостей ждут тематические лекции, кинопоказы, музыкальные и поэтические вечера. Кроме того, посетители смогут встретиться с сыном артиста. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.
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вднх, владимир высоцкий (автор песен), москва
Культура, ВДНХ, Владимир Высоцкий (автор песен), Москва
11:11 22.01.2023
 
На ВДНХ пройдет фестиваль в честь юбилея Владимира Высоцкого

Фестиваль, посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет на ВДНХ

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанкВладимир Высоцкий
Владимир Высоцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
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Владимир Высоцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет на ВДНХ, сообщается на портале мэра Москвы.
"Двадцать пятого января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. В честь юбилейной даты на ВДНХ с 24 по 29 января пройдет фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный жизни и творчеству артиста. Он подготовлен в партнерстве с Государственным музеем Владимира Высоцкого", - говорится на сайте.
Отмечается, что гостей ждут тематические лекции, кинопоказы, музыкальные и поэтические вечера. Кроме того, посетители смогут встретиться с сыном артиста. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.
Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме Вертикаль режиссера Станислава Говорухина. - РИА Новости, 1920, 25.01.2020
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КультураВДНХВладимир Высоцкий (автор песен)Москва
 
 
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