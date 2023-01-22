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СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулась британская армия - РИА Новости, 22.01.2023
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СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулась британская армия
СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулась британская армия - РИА Новости, 22.01.2023
СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулась британская армия
Британские вооруженные силы столкнулись с нехваткой 4 тысяч военнослужащих после того, как в прошлом году уволились 16 тысяч военных, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T13:34
2023-01-22T13:34
в мире
великобритания
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Британские вооруженные силы столкнулись с нехваткой 4 тысяч военнослужащих после того, как в прошлом году уволились 16 тысяч военных, сообщает газета Mirror. "Более 16 тысяч людей ушли в прошлом году - самый высокий показатель за последние шесть лет. И только 12 тысяч пришли (в вооруженные силы страны), на 5 тысяч меньше, чем в 2021 году", - пишет газета. По данным издания, многие военные жалуются на низкую заработную плату и неблагоприятные условия проживания. Отмечается, что армейский резерв также испытывает дефицит людей: сейчас в нем состоят 25 тысяч человек, для достижения целевых показателей не хватает 5 тысяч.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
13:34 22.01.2023
 
СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулась британская армия

Mirror: британской армии не хватает военных после увольнения 16 тысяч человек в 2022 году

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские военные во время учений
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Британские вооруженные силы столкнулись с нехваткой 4 тысяч военнослужащих после того, как в прошлом году уволились 16 тысяч военных, сообщает газета Mirror.
"Более 16 тысяч людей ушли в прошлом году - самый высокий показатель за последние шесть лет. И только 12 тысяч пришли (в вооруженные силы страны), на 5 тысяч меньше, чем в 2021 году", - пишет газета.
По данным издания, многие военные жалуются на низкую заработную плату и неблагоприятные условия проживания.
Отмечается, что армейский резерв также испытывает дефицит людей: сейчас в нем состоят 25 тысяч человек, для достижения целевых показателей не хватает 5 тысяч.
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