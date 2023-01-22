https://ria.ru/20230122/velikobritaniya-1846586923.html

СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулась британская армия

СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулась британская армия - РИА Новости, 22.01.2023

СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулась британская армия

Британские вооруженные силы столкнулись с нехваткой 4 тысяч военнослужащих после того, как в прошлом году уволились 16 тысяч военных, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T13:34

2023-01-22T13:34

2023-01-22T13:34

в мире

великобритания

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Британские вооруженные силы столкнулись с нехваткой 4 тысяч военнослужащих после того, как в прошлом году уволились 16 тысяч военных, сообщает газета Mirror. "Более 16 тысяч людей ушли в прошлом году - самый высокий показатель за последние шесть лет. И только 12 тысяч пришли (в вооруженные силы страны), на 5 тысяч меньше, чем в 2021 году", - пишет газета. По данным издания, многие военные жалуются на низкую заработную плату и неблагоприятные условия проживания. Отмечается, что армейский резерв также испытывает дефицит людей: сейчас в нем состоят 25 тысяч человек, для достижения целевых показателей не хватает 5 тысяч.

https://ria.ru/20221127/problema-1834527489.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания