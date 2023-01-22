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Финляндия удовлетворила один запрос Турции об экстрадиции - РИА Новости, 22.01.2023
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Финляндия удовлетворила один запрос Турции об экстрадиции
Финляндия удовлетворила один запрос Турции об экстрадиции - РИА Новости, 22.01.2023
Финляндия удовлетворила один запрос Турции об экстрадиции
Финляндия в октябре удовлетворила запрос Турции об экстрадиции, ещё один запрос находится на рассмотрении, сообщает агентство STT со ссылкой на Минюст... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:10
2023-01-22T16:10
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Финляндия в октябре удовлетворила запрос Турции об экстрадиции, ещё один запрос находится на рассмотрении, сообщает агентство STT со ссылкой на Минюст Финляндии. "Мужчина, экстрадированный в Турцию в октябре, был осужден на родине, в частности, за грабеж. С принятием нового решения Финляндия выдала Турции трех человек в период с 2019 по 2022 год", - говорится в сообщении. В ноябре Финляндия также приняла отрицательное решение по запросу Турции об экстрадиции, уточняет агентство. В конце 2022 года Турция также направила Финляндии новый запрос об экстрадиции, который все еще находится на рассмотрении, уточняется в сообщении. Вопрос турецких запросов на экстрадицию граждан стал актуален с мая 2022 года, когда Финляндия и Швеция решили подать заявки в Североатлантический альянс, одним из членов которого является Турция.
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в мире, финляндия, турция, швеция, нато
В мире, Финляндия, Турция, Швеция, НАТО
16:10 22.01.2023
 
Финляндия удовлетворила один запрос Турции об экстрадиции

Минюст Финляндии сообщил об экстрадиции в октябре в Турцию мужчины, осужденного за грабеж

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Финляндия в октябре удовлетворила запрос Турции об экстрадиции, ещё один запрос находится на рассмотрении, сообщает агентство STT со ссылкой на Минюст Финляндии.
"Мужчина, экстрадированный в Турцию в октябре, был осужден на родине, в частности, за грабеж. С принятием нового решения Финляндия выдала Турции трех человек в период с 2019 по 2022 год", - говорится в сообщении.
В ноябре Финляндия также приняла отрицательное решение по запросу Турции об экстрадиции, уточняет агентство. В конце 2022 года Турция также направила Финляндии новый запрос об экстрадиции, который все еще находится на рассмотрении, уточняется в сообщении.
Вопрос турецких запросов на экстрадицию граждан стал актуален с мая 2022 года, когда Финляндия и Швеция решили подать заявки в Североатлантический альянс, одним из членов которого является Турция.
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