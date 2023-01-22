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Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 22.01.2023
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Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции
Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 22.01.2023
Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции
У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, во время которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщает РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T12:04
2023-01-22T13:09
в мире
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, во время которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщает T24."После сожжения государственного флага Швеции участники митинга молились, читая Коран", — говорится в публикации.Акция стала ответом на провокационные действия ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который возглавляет также антиисламскую партию "Жесткий курс". Накануне он публично сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Стоит отметить, что политик не в первый раз поступает так со священной для мусульман книгой.По информации портала Nordic News, Палудан получил от властей официальное разрешение на акцию. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе, а также противоречит обязательствам трехстороннего меморандума, который подписала Швеция ради вступления в НАТО.Швеция и Финляндия решили присоединиться к военному блоку 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции.Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.
https://ria.ru/20230122/kadyrov-1846524732.html
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в мире, турция, швеция, стокгольм (город), нато
В мире, Турция, Швеция, Стокгольм (город), НАТО
12:04 22.01.2023 (обновлено: 13:09 22.01.2023)
 
Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции

T24: жители Турции сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме

© AFP 2023 / Yasin AkgulПротестующие сжигают флаг Швеции во время демонстрации перед генеральным консульством страны в Стамбуле
Протестующие сжигают флаг Швеции во время демонстрации перед генеральным консульством страны в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / Yasin Akgul
Протестующие сжигают флаг Швеции во время демонстрации перед генеральным консульством страны в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, во время которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщает T24.
"После сожжения государственного флага Швеции участники митинга молились, читая Коран", — говорится в публикации.
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Акция стала ответом на провокационные действия ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который возглавляет также антиисламскую партию "Жесткий курс". Накануне он публично сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Стоит отметить, что политик не в первый раз поступает так со священной для мусульман книгой.
По информации портала Nordic News, Палудан получил от властей официальное разрешение на акцию. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе, а также противоречит обязательствам трехстороннего меморандума, который подписала Швеция ради вступления в НАТО.
Швеция и Финляндия решили присоединиться к военному блоку 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции.
Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.
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