12:04 22.01.2023 (обновлено: 13:09 22.01.2023)
Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции
T24: жители Турции сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме
© AFP 2023 / Yasin AkgulПротестующие сжигают флаг Швеции во время демонстрации перед генеральным консульством страны в Стамбуле
Протестующие сжигают флаг Швеции во время демонстрации перед генеральным консульством страны в Стамбуле
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, во время которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщает T24.
"После сожжения государственного флага Швеции участники митинга молились, читая Коран", — говорится в публикации.
Акция стала ответом на провокационные действия ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который возглавляет также антиисламскую партию "Жесткий курс". Накануне он публично сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Стоит отметить, что политик не в первый раз поступает так со священной для мусульман книгой.
По информации портала Nordic News, Палудан получил от властей официальное разрешение на акцию. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе, а также противоречит обязательствам трехстороннего меморандума, который подписала Швеция ради вступления в НАТО.
Швеция и Финляндия решили присоединиться к военному блоку 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции.
Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.