https://ria.ru/20230122/turtsiya-1846578449.html

Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции

Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 22.01.2023

Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции

У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, во время которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщает РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T12:04

2023-01-22T12:04

2023-01-22T13:09

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, во время которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщает T24."После сожжения государственного флага Швеции участники митинга молились, читая Коран", — говорится в публикации.Акция стала ответом на провокационные действия ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который возглавляет также антиисламскую партию "Жесткий курс". Накануне он публично сжег экземпляр Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Стоит отметить, что политик не в первый раз поступает так со священной для мусульман книгой.По информации портала Nordic News, Палудан получил от властей официальное разрешение на акцию. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе, а также противоречит обязательствам трехстороннего меморандума, который подписала Швеция ради вступления в НАТО.Швеция и Финляндия решили присоединиться к военному блоку 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции.Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.

https://ria.ru/20230122/kadyrov-1846524732.html

https://ria.ru/20230121/osuzhdenie-1846522853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, турция, швеция, стокгольм (город), нато