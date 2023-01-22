https://ria.ru/20230122/truboprovod-1846648106.html

Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med, заявил Макрон

Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med, заявил Макрон - РИА Новости, 22.01.2023

Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med, заявил Макрон

Водородный трубопровод, который планируется построить между Барселоной и Марселем (H2Med), будет продлен до Германии, заявил в воскресенье президент Франции... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T21:06

2023-01-22T21:06

2023-01-22T21:51

эммануэль макрон

олаф шольц

германия

барселона (город)

марсель

евросоюз

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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Водородный трубопровод, который планируется построить между Барселоной и Марселем (H2Med), будет продлен до Германии, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы решили расширить проект трубопровода H2Med, который благодаря европейскому финансированию свяжет Испанию, Португалию и Францию с Германией, которая станет партнером этой инфраструктурной стратегии в отношении водорода", - сказал французский лидер на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее Макрон сообщил, что строительство трубопровода между Барселоной и Марселем должно быть завершено к 2030 году. В конце 2022 года Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод MidCat. Он должен позволить транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель, открыв доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС. Весь проект (H2Med) будет состоять из двух основных частей. Первый коридор будет соединять Селорику-да-Бейра, который находится в восточной части Португалии, с испанским городом Самара на северо-западе страны (CerZa). Второй коридор свяжет Барселону с французским Марселем (BarMar).

https://ria.ru/20230122/makron-1846601653.html

германия

барселона (город)

марсель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

эммануэль макрон, олаф шольц, германия, барселона (город), марсель, евросоюз