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Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med, заявил Макрон - РИА Новости, 22.01.2023
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Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med, заявил Макрон
Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med, заявил Макрон - РИА Новости, 22.01.2023
Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med, заявил Макрон
Водородный трубопровод, который планируется построить между Барселоной и Марселем (H2Med), будет продлен до Германии, заявил в воскресенье президент Франции... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T21:06
2023-01-22T21:51
эммануэль макрон
олаф шольц
германия
барселона (город)
марсель
евросоюз
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Водородный трубопровод, который планируется построить между Барселоной и Марселем (H2Med), будет продлен до Германии, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы решили расширить проект трубопровода H2Med, который благодаря европейскому финансированию свяжет Испанию, Португалию и Францию с Германией, которая станет партнером этой инфраструктурной стратегии в отношении водорода", - сказал французский лидер на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее Макрон сообщил, что строительство трубопровода между Барселоной и Марселем должно быть завершено к 2030 году. В конце 2022 года Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод MidCat. Он должен позволить транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель, открыв доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС. Весь проект (H2Med) будет состоять из двух основных частей. Первый коридор будет соединять Селорику-да-Бейра, который находится в восточной части Португалии, с испанским городом Самара на северо-западе страны (CerZa). Второй коридор свяжет Барселону с французским Марселем (BarMar).
https://ria.ru/20230122/makron-1846601653.html
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эммануэль макрон, олаф шольц, германия, барселона (город), марсель, евросоюз
Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Германия, Барселона (город), Марсель, Евросоюз
21:06 22.01.2023 (обновлено: 21:51 22.01.2023)
 
Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med, заявил Макрон

Макрон: Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med между Барселоной и Марселем

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Водородный трубопровод, который планируется построить между Барселоной и Марселем (H2Med), будет продлен до Германии, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы решили расширить проект трубопровода H2Med, который благодаря европейскому финансированию свяжет Испанию, Португалию и Францию с Германией, которая станет партнером этой инфраструктурной стратегии в отношении водорода", - сказал французский лидер на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ранее Макрон сообщил, что строительство трубопровода между Барселоной и Марселем должно быть завершено к 2030 году.
В конце 2022 года Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод MidCat. Он должен позволить транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель, открыв доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС. Весь проект (H2Med) будет состоять из двух основных частей. Первый коридор будет соединять Селорику-да-Бейра, который находится в восточной части Португалии, с испанским городом Самара на северо-западе страны (CerZa). Второй коридор свяжет Барселону с французским Марселем (BarMar).
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Эммануэль МакронОлаф ШольцГерманияБарселона (город)МарсельЕвросоюз
 
 
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