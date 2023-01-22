https://ria.ru/20230122/trevoga-1846651960.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T21:57
2023-01-22T21:57
2023-01-22T21:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее в воскресенье сигнал тревоги уже звучал в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Позже он был отменен. Новая волна сигналов воздушной тревоги прозвучала в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской в 21.36 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Харьковская область, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины