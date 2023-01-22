https://ria.ru/20230122/trevoga-1846651960.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T21:57

2023-01-22T21:57

2023-01-22T21:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее в воскресенье сигнал тревоги уже звучал в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Позже он был отменен. Новая волна сигналов воздушной тревоги прозвучала в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской в 21.36 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьковская область

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, украина, харьковская область, киев