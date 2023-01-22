Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc
Президент Франции Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.
"Что касается танков Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим вопросом. Никакие варианты не исключаются", - сказал в воскресенье Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ФРГ Олафом Шольцем в Париже.
По его словам, поставка вооружений Украине зависит от трёх критериев: она не должна привести к эскалации конфликта, вопрос о конкретных поставках рассматривается с точки зрения эффективности ее помощи Украине, а также эти поставки не должны ослабить мощности французской армии.
Ранее СМИ сообщили, что Франция рассматривает возможность передачи Украине танков Leclerc.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.