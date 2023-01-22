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Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/tanki-1846645939.html
Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc
Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc - РИА Новости, 22.01.2023
Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:50
2023-01-22T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
сергей лавров
украина
россия
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. По его словам, поставка вооружений Украине зависит от трёх критериев: она не должна привести к эскалации конфликта, вопрос о конкретных поставках рассматривается с точки зрения эффективности ее помощи Украине, а также эти поставки не должны ослабить мощности французской армии. Ранее СМИ сообщили, что Франция рассматривает возможность передачи Украине танков Leclerc. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230122/ukraina-1846639172.html
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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, сергей лавров, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО
20:50 22.01.2023
 
Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc

Президент Франции Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.
"Что касается танков Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим вопросом. Никакие варианты не исключаются", - сказал в воскресенье Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ФРГ Олафом Шольцем в Париже.
По его словам, поставка вооружений Украине зависит от трёх критериев: она не должна привести к эскалации конфликта, вопрос о конкретных поставках рассматривается с точки зрения эффективности ее помощи Украине, а также эти поставки не должны ослабить мощности французской армии.
Ранее СМИ сообщили, что Франция рассматривает возможность передачи Украине танков Leclerc.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронОлаф ШольцСергей ЛавровУкраинаРоссияНАТО
 
 
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