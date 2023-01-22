https://ria.ru/20230122/tanki-1846645939.html

Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc

Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc - РИА Новости, 22.01.2023

Макрон не исключил возможности поставок Украине танков Leclerc

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T20:50

2023-01-22T20:50

2023-01-22T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

сергей лавров

украина

россия

нато

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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. По его словам, поставка вооружений Украине зависит от трёх критериев: она не должна привести к эскалации конфликта, вопрос о конкретных поставках рассматривается с точки зрения эффективности ее помощи Украине, а также эти поставки не должны ослабить мощности французской армии. Ранее СМИ сообщили, что Франция рассматривает возможность передачи Украине танков Leclerc. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230122/ukraina-1846639172.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, сергей лавров, украина, россия, нато