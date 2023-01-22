https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846637822.html

Спецоперация, 22 января: российские силы заняли выгодные рубежи в Запорожье

Спецоперация, 22 января: российские силы заняли выгодные рубежи в Запорожье - РИА Новости, 22.01.2023

Спецоперация, 22 января: российские силы заняли выгодные рубежи в Запорожье

Российские военные проводили наступательные действия на Запорожском направлении и заняли там более выгодные позиции и рубежи, уничтожив до 85 украинских... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T19:35

2023-01-22T19:35

2023-01-22T19:35

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

фумио кисида

вячеслав володин

украина

франция

россия

евросоюз

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские военные проводили наступательные действия на Запорожском направлении и заняли там более выгодные позиции и рубежи, уничтожив до 85 украинских военнослужащих и 6 единиц техники, сообщило в воскресенье министерство обороны России. Кроме того, по сообщению Минобороны РФ, российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, уничтожив более 80 украинских военных, а на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 человек. За сутки российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, 9 беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM. Вместе с тем представитель экстренных служб Херсона сообщил, что артиллеристы нанесли удар по ремонтной базе, устроенной украинскими боевиками в промзоне, а также уничтожили 120-мм миномет и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы украинских войск в селе Садовом, ликвидированы 8, ранены 9 находившихся там украинских военных. Также в Минобороны РФ сообщили, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск в Запорожской области, а также живую силу и технику в 119 районах. Обстрелы со стороны украинских войскНочью в воскресенье украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже в центре сообщили, что украинские войска ночью также обстреляли Иловайск, выпустив оперативно-тактическую ракету "Точка-У". В свою очередь, представитель экстренных служб Херсона сообщил, что украинские войска ночью обстреляли пять населенных пунктов в регионе, выпустив по городам и сёлам не менее 40 снарядов. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских войск получило повреждения здание Новокаховской больницы, сообщили позже в Минздраве Херсонской области. К обеду украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. По сообщению СЦКК, в результате обстрела получил ранения мирный житель. Позже украинские войска обстреляли также Старомихайловку и Петровский район Донецка, выпустив менее чем за час 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Власти Новокаховского городского округа сообщили, что обстрел украинскими войсками произведен под Новой Каховкой, повреждения ЛЭП привели к обесточиванию восьми сел в районе. В администрации Новой Каховки позже объявили, что жилые дома мирного населения Новой Каховки в Херсонской области попали под новый артобстрел украинских войск, на данный момент там ведутся аварийно-спасательные работы. После обеда украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Вокруг спецоперацииСпикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что поставки Западом наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе и ответным РФ мерам с использованием более мощного оружия. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что расширение границ спецоперации на Украине будет зависеть в том числе от действий и поддержки западными странами киевских властей. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал позорным фарсом ситуацию, при которой Владимир Зеленский требует у Франции поставок оружия, и пожелал, чтобы этот "фарс" прекратился. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро, добавив, что помощь будет продолжена. Он отметил, что на данный момент готовится шестой пакет помощи, и подтвердил, что Италия в сотрудничестве с Францией завершает работу над отправкой системы ПВО Samp/T. Кроме того, по его словам, "есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Diario сказал, что Германия является страной, во многом не позволяющей Евросоюзу принимать решения по поставкам танков на Украину. При этом он отметил, что несмотря на то, что поставка наступательных вооружений может быть очень рискованным решением, способным привести к эскалации, в настоящее время страны ЕС должны пойти на этот риск. В этом контексте он объяснил, что спор о поставках боевых самолётов уже исчерпан. Вместо этого страны союза поставляют зенитное оружие, которое показало свою эффективность в рамках конфликта. Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил телеканалу CNN, что украинцы создают новые подразделения в ожидании новой военной помощи со стороны Запада, в том числе в надежде на предоставление современных танков. Отмечается, что украинские командующие пытаются подготавливать подразделения на определенном виде вооружения, в том числе на новых отправляемых западными странами вооружениях и технике, а затем интегрировать их в уже существующие формирования. Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях, сказал в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон, выступая в Сорбонне по случаю 60-летия с момента подписания франко-германского договора. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность при благоприятных обстоятельствах посетить в середине февраля Киев для встречи с Владимиром Зеленским, написала газета "Иомиури". Предполагается, что по итогам встречи стороны могут обнародовать совместное заявление с осуждением России. Кроме этого, Кисида, как лидер страны, председательствующей в нынешнем году в G7, вновь планирует подтвердить намерение продолжать оказывать помощь Украине.

https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1845953133.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html

https://ria.ru/20230122/sholts-1846612861.html

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владимир зеленский, фумио кисида, вячеслав володин, украина, франция, россия, евросоюз, патриот, g7, су-25