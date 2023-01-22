https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1845953133.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:37

2023-01-22T16:37

2023-01-22T16:41

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 22 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия на Донецком направлении. На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции. На Купянском и Краснолиманском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ.Параллельно ликвидированы 74 артиллерийских расчета, 119 районов скопления живой силы и техники, два склада артиллерийских боеприпасов, командный пункт, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, AN/TPQ-37 и AN/ТPQ-36, две гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20. Средства ПВО сбили самолет Су-25, девять беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотник, 401 зенитный ракетный комплекс, 985 реактивных систем залпового огня, 7601 танк и другие бронемашины, 3887 орудий полевой артиллерии и 8144 единицы автомобильной техник.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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