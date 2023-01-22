https://ria.ru/20230122/slovakiya-1846582588.html
Референдум в Словакии официально признали недействительным
Референдум в Словакии официально признали недействительным - РИА Новости, 22.01.2023
Референдум в Словакии официально признали недействительным
Государственная избирательная комиссия (ГИК) Словакии в воскресенье официально признала недействительными результаты состоявшегося в субботу референдума о... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T12:47
2023-01-22T12:47
2023-01-22T12:47
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словакия
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ПРАГА, 22 янв - РИА Новости. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Словакии в воскресенье официально признала недействительными результаты состоявшегося в субботу референдума о внесении изменений в Конституцию республики, поскольку явка на него составила порядка 27,25% при необходимых 50% плюс один человек, сообщил братиславский телеканал ТА3. "Для участия в голосовании в референдуме о внесении изменений в Конституцию республики для возможности досрочного прекращения полномочий Национального совета (парламента) Словакии на избирательные участки пришло всего лишь 27,25% при необходимой для признания результатов плебисцита действительными явке 50% плюс один человек. Поэтому ГИК на своем заседании в воскресенье официально признала результаты референдума недействительными", - говорится в сообщении. По данным ГИК, к урнам для голосования пришли 1 193 198 человек, 97% из которых одобрили предложенные изменения в Конституцию. Никаких происшествий в ходе голосования не зафиксировано. Никто из высших руководителей страны - ни президент, ни спикер парламента, ни и.о.премьера - в референдуме не принял участия. Ранее сообщалось, что для проведения плебисцита Минфином было выделено 10,4 миллиона евро. Это был уже девятый в 30-летней истории самостоятельной Словакии референдум, из которых из-за слабой явки лишь один был признан действительным - о вступлении республики в Евросоюз (2003 год). В нем участвовали 52,15% избирателей. Почти все остальные были посвящены внутренним проблемам.
https://ria.ru/20221215/slovakiya-1839018073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия
Референдум в Словакии официально признали недействительным
TA3: референдум в Словакии признали недействительным из-за низкой явки в 27,25 процента
ПРАГА, 22 янв - РИА Новости.
Государственная избирательная комиссия (ГИК) Словакии в воскресенье официально признала недействительными результаты состоявшегося в субботу референдума о внесении изменений в Конституцию республики, поскольку явка на него составила порядка 27,25% при необходимых 50% плюс один человек, сообщил братиславский телеканал ТА3
.
"Для участия в голосовании в референдуме о внесении изменений в Конституцию республики для возможности досрочного прекращения полномочий Национального совета (парламента) Словакии на избирательные участки пришло всего лишь 27,25% при необходимой для признания результатов плебисцита действительными явке 50% плюс один человек. Поэтому ГИК на своем заседании в воскресенье официально признала результаты референдума недействительными", - говорится в сообщении.
По данным ГИК, к урнам для голосования пришли 1 193 198 человек, 97% из которых одобрили предложенные изменения в Конституцию. Никаких происшествий в ходе голосования не зафиксировано. Никто из высших руководителей страны - ни президент, ни спикер парламента, ни и.о.премьера - в референдуме не принял участия. Ранее сообщалось, что для проведения плебисцита Минфином было выделено 10,4 миллиона евро.
Это был уже девятый в 30-летней истории самостоятельной Словакии референдум, из которых из-за слабой явки лишь один был признан действительным - о вступлении республики в Евросоюз (2003 год). В нем участвовали 52,15% избирателей. Почти все остальные были посвящены внутренним проблемам.