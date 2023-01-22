16:04 22.01.2023 (обновлено: 17:28 22.01.2023)
Шольц своим поведением вывел США из себя, пишут СМИ
SZ: канцлер Германии Шольц решением об отсрочке поставок танков Украине вывел США из себя
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Решение канцлера Германии Олафа Шольца пока не передавать Украине танки Leopard вывело из себя США, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
"Отказ Берлина вызвал бурную реакцию в Вашингтоне. Министр обороны США Ллойд Остин ожесточено спорил с федеральным министром по особым поручениям Германии Вольфгангом Шмидтом. Встреча получилась напряженной", — говорится в публикации.
"Отказ Берлина вызвал бурную реакцию в Вашингтоне. Министр обороны США Ллойд Остин ожесточено спорил с федеральным министром по особым поручениям Германии Вольфгангом Шмидтом. Встреча получилась напряженной", — говорится в публикации.
Соединенные Штаты, как отмечается в статье, якобы несколько месяцев указывают на то, что между поставками американских танков Украине и решением по Leopard не может быть никакой связи.
"Особое раздражение в Вашингтоне вызвала информация о том, что немецкое правительство публично поставило условия США для поставок танков еще до встречи на авиабазе Рамштайн. Остин получил информацию по пути в Берлин", — утверждается в материале.
"Особое раздражение в Вашингтоне вызвала информация о том, что немецкое правительство публично поставило условия США для поставок танков еще до встречи на авиабазе Рамштайн. Остин получил информацию по пути в Берлин", — утверждается в материале.
В ответ на это помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил советнику канцлера Германии по внешней политике Йенсу Плетнеру. В администрации Белого дома решение Берлина о поставках танков ВСУ назвали проявлением жесткой конфронтации, резюмировалось в публикации.
На этой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевскому режиму. Ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.
По данным газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.
После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.