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Шольц своим поведением вывел США из себя, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/sholts-1846606012.html
Шольц своим поведением вывел США из себя, пишут СМИ
Шольц своим поведением вывел США из себя, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023
Шольц своим поведением вывел США из себя, пишут СМИ
Решение канцлера Германии Олафа Шольца пока не передавать Украине танки Leopard вывело из себя США, пишет газета Süddeutsche Zeitung. "Отказ Берлина вызвал... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:04
2023-01-22T17:28
в мире
олаф шольц
ллойд остин
джейк салливан
сша
украина
германия
нато
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Решение канцлера Германии Олафа Шольца пока не передавать Украине танки Leopard вывело из себя США, пишет газета Süddeutsche Zeitung. "Отказ Берлина вызвал бурную реакцию в Вашингтоне. Министр обороны США Ллойд Остин ожесточено спорил с федеральным министром по особым поручениям Германии Вольфгангом Шмидтом. Встреча получилась напряженной", — говорится в публикации.Соединенные Штаты, как отмечается в статье, якобы несколько месяцев указывают на то, что между поставками американских танков Украине и решением по Leopard не может быть никакой связи. "Особое раздражение в Вашингтоне вызвала информация о том, что немецкое правительство публично поставило условия США для поставок танков еще до встречи на авиабазе Рамштайн. Остин получил информацию по пути в Берлин", — утверждается в материале.В ответ на это помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил советнику канцлера Германии по внешней политике Йенсу Плетнеру. В администрации Белого дома решение Берлина о поставках танков ВСУ назвали проявлением жесткой конфронтации, резюмировалось в публикации.На этой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевскому режиму. Ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.По данным газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения. После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html
https://ria.ru/20230122/polsha-1846599823.html
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украина
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в мире, олаф шольц, ллойд остин, джейк салливан, сша, украина, германия, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Олаф Шольц, Ллойд Остин, Джейк Салливан, США, Украина, Германия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
16:04 22.01.2023 (обновлено: 17:28 22.01.2023)
 
Шольц своим поведением вывел США из себя, пишут СМИ

SZ: канцлер Германии Шольц решением об отсрочке поставок танков Украине вывел США из себя

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Решение канцлера Германии Олафа Шольца пока не передавать Украине танки Leopard вывело из себя США, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

"Отказ Берлина вызвал бурную реакцию в Вашингтоне. Министр обороны США Ллойд Остин ожесточено спорил с федеральным министром по особым поручениям Германии Вольфгангом Шмидтом. Встреча получилась напряженной", — говорится в публикации.
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Соединенные Штаты, как отмечается в статье, якобы несколько месяцев указывают на то, что между поставками американских танков Украине и решением по Leopard не может быть никакой связи.

"Особое раздражение в Вашингтоне вызвала информация о том, что немецкое правительство публично поставило условия США для поставок танков еще до встречи на авиабазе Рамштайн. Остин получил информацию по пути в Берлин", — утверждается в материале.
В ответ на это помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил советнику канцлера Германии по внешней политике Йенсу Плетнеру. В администрации Белого дома решение Берлина о поставках танков ВСУ назвали проявлением жесткой конфронтации, резюмировалось в публикации.
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На этой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевскому режиму. Ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.
По данным газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.

После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцЛлойд ОстинДжейк СалливанСШАУкраинаГерманияНАТОВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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