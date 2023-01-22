https://ria.ru/20230122/raznoglasie-1846527266.html

В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом

В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом - РИА Новости, 22.01.2023

В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом

Среди стран Запада наметились признаки нарастания разногласий из-за поставок военной техники, в частности танков, на Украину, написала обозреватель New York... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T01:40

2023-01-22T01:40

2023-01-22T01:40

в мире

украина

германия

нато

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Среди стран Запада наметились признаки нарастания разногласий из-за поставок военной техники, в частности танков, на Украину, написала обозреватель New York Times Кассандра Виноград.В качестве примера она привела "сопротивление отправке" танков Leopard Украине со стороны Германии и нежелание Берлина разрешать другим странам поставлять их."Германия также настаивала на том, чтобы Соединенные Штаты взяли инициативу на себя", — добавила обозреватель.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230121/sholts-1846495369.html

https://ria.ru/20230121/tanki-1846457384.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, германия, нато, вооруженные силы украины, сша