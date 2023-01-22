В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом
NYT: вопрос поставки танков Украине стал камнем преткновения между Киевом и Западом
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Среди стран Запада наметились признаки нарастания разногласий из-за поставок военной техники, в частности танков, на Украину, написала обозреватель New York Times Кассандра Виноград.
"Танки западного производства, которые намного мощнее боевых машин, стали камнем преткновения", — отметила журналистка.
"Германия также настаивала на том, чтобы Соединенные Штаты взяли инициативу на себя", — добавила обозреватель.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.