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В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом - РИА Новости, 22.01.2023
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В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом
В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом - РИА Новости, 22.01.2023
В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом
Среди стран Запада наметились признаки нарастания разногласий из-за поставок военной техники, в частности танков, на Украину, написала обозреватель New York... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T01:40
2023-01-22T01:40
в мире
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Среди стран Запада наметились признаки нарастания разногласий из-за поставок военной техники, в частности танков, на Украину, написала обозреватель New York Times Кассандра Виноград.В качестве примера она привела "сопротивление отправке" танков Leopard Украине со стороны Германии и нежелание Берлина разрешать другим странам поставлять их."Германия также настаивала на том, чтобы Соединенные Штаты взяли инициативу на себя", — добавила обозреватель.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230121/sholts-1846495369.html
https://ria.ru/20230121/tanki-1846457384.html
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в мире, украина, германия, нато, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Германия, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
01:40 22.01.2023
 
В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом

NYT: вопрос поставки танков Украине стал камнем преткновения между Киевом и Западом

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Среди стран Запада наметились признаки нарастания разногласий из-за поставок военной техники, в частности танков, на Украину, написала обозреватель New York Times Кассандра Виноград.
"Танки западного производства, которые намного мощнее боевых машин, стали камнем преткновения", — отметила журналистка.
В качестве примера она привела "сопротивление отправке" танков Leopard Украине со стороны Германии и нежелание Берлина разрешать другим странам поставлять их.
"Германия также настаивала на том, чтобы Соединенные Штаты взяли инициативу на себя", — добавила обозреватель.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
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Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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