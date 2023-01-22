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В Сочи организовали проверку после возгорания крыши жилого дома - РИА Новости, 22.01.2023
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В Сочи организовали проверку после возгорания крыши жилого дома
В Сочи организовали проверку после возгорания крыши жилого дома - РИА Новости, 22.01.2023
В Сочи организовали проверку после возгорания крыши жилого дома
Прокуратура в Сочи начала проверку по факту возгорания крыши жилого дома на площади 300 квадратных метров, органы проверят исполнение требований пожарной... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:48
2023-01-22T16:48
происшествия
жилье
россия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура в Сочи начала проверку по факту возгорания крыши жилого дома на площади 300 квадратных метров, органы проверят исполнение требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По данным ГУ МЧС России Краснодарского края, днём воскресенья в Адлерском районе на переулке Хурмовый загорелась крыша двухэтажного жилого дома, площадь огня составила 300 квадратных метров. "По факту пожара по улице Урожайной в Сочи прокуратура Адлерского района города Сочи организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. В настоящее время к тушению огня привлечены 16 спасателей, используется четыре единицы техники.
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происшествия, жилье, россия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Краснодарский край, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:48 22.01.2023
 
В Сочи организовали проверку после возгорания крыши жилого дома

Прокуратура в Сочи организовала проверку после возгорания крыши жилого дома

© Фото : Прокуратура Краснодарского краяПожар на улице Урожайной в Сочи
Пожар на улице Урожайной в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Прокуратура Краснодарского края
Пожар на улице Урожайной в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура в Сочи начала проверку по факту возгорания крыши жилого дома на площади 300 квадратных метров, органы проверят исполнение требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным ГУ МЧС России Краснодарского края, днём воскресенья в Адлерском районе на переулке Хурмовый загорелась крыша двухэтажного жилого дома, площадь огня составила 300 квадратных метров.
"По факту пожара по улице Урожайной в Сочи прокуратура Адлерского района города Сочи организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
В настоящее время к тушению огня привлечены 16 спасателей, используется четыре единицы техники.
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ПроисшествияЖильеРоссияКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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