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В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома - РИА Новости, 22.01.2023
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В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома
В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома - РИА Новости, 22.01.2023
В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома
Спасатели потушили пожар в Сочи, который охватил три жилых дома и одну хозпостройку, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:53
2023-01-22T20:57
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в Сочи, который охватил три жилых дома и одну хозпостройку, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло днем в воскресенье в переулке Хурмовый в Адлерском районе. По данным МЧС России, сначала огонь охватил мансардный этаж жилого дома, после распространился еще на два жилых владения и хозпостройку. Площадь возгорания составила 870 квадратных метров. "На данный момент пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве. Отмечается, что к тушению огня привлекались 62 спасателя, использовалась 18 единиц техники, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. По факту возгорания жилых строений прокуратура Краснодарского края организовала проверку на предмет соблюдения пожарной безопасности.
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сочи
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:53 22.01.2023 (обновлено: 20:57 22.01.2023)
 
В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома

МЧС: спасатели потушили пожар в Сочи, который охватил три жилых дома, пострадавших нет

© Фото : Прокуратура Краснодарского краяПожар на улице Урожайной в Сочи
Пожар на улице Урожайной в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Прокуратура Краснодарского края
Пожар на улице Урожайной в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в Сочи, который охватил три жилых дома и одну хозпостройку, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
ЧП произошло днем в воскресенье в переулке Хурмовый в Адлерском районе. По данным МЧС России, сначала огонь охватил мансардный этаж жилого дома, после распространился еще на два жилых владения и хозпостройку. Площадь возгорания составила 870 квадратных метров.
"На данный момент пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что к тушению огня привлекались 62 спасателя, использовалась 18 единиц техники, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. По факту возгорания жилых строений прокуратура Краснодарского края организовала проверку на предмет соблюдения пожарной безопасности.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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