https://ria.ru/20230122/pozhar-1846646582.html
В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома
В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома - РИА Новости, 22.01.2023
В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома
Спасатели потушили пожар в Сочи, который охватил три жилых дома и одну хозпостройку, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:53
2023-01-22T20:53
2023-01-22T20:57
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в Сочи, который охватил три жилых дома и одну хозпостройку, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло днем в воскресенье в переулке Хурмовый в Адлерском районе. По данным МЧС России, сначала огонь охватил мансардный этаж жилого дома, после распространился еще на два жилых владения и хозпостройку. Площадь возгорания составила 870 квадратных метров. "На данный момент пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве. Отмечается, что к тушению огня привлекались 62 спасателя, использовалась 18 единиц техники, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. По факту возгорания жилых строений прокуратура Краснодарского края организовала проверку на предмет соблюдения пожарной безопасности.
https://ria.ru/20230122/pozhar-1846555490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:53 22.01.2023 (обновлено: 20:57 22.01.2023)
В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома
МЧС: спасатели потушили пожар в Сочи, который охватил три жилых дома, пострадавших нет