https://ria.ru/20230122/pozhar-1846646582.html

В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома

В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома - РИА Новости, 22.01.2023

В Сочи потушили пожар, охвативший три жилых дома

Спасатели потушили пожар в Сочи, который охватил три жилых дома и одну хозпостройку, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T20:53

2023-01-22T20:53

2023-01-22T20:57

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в Сочи, который охватил три жилых дома и одну хозпостройку, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло днем в воскресенье в переулке Хурмовый в Адлерском районе. По данным МЧС России, сначала огонь охватил мансардный этаж жилого дома, после распространился еще на два жилых владения и хозпостройку. Площадь возгорания составила 870 квадратных метров. "На данный момент пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве. Отмечается, что к тушению огня привлекались 62 спасателя, использовалась 18 единиц техники, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. По факту возгорания жилых строений прокуратура Краснодарского края организовала проверку на предмет соблюдения пожарной безопасности.

https://ria.ru/20230122/pozhar-1846555490.html

сочи

россия

краснодарский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)