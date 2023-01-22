https://ria.ru/20230122/pozhar-1846616415.html

Пожар в жилом доме в Сочи локализовали

Пожар в жилом доме в Сочи локализовали - РИА Новости, 22.01.2023

Пожар в жилом доме в Сочи локализовали

Спасатели локализовали пожар на площади 870 квадратных метров, который произошёл на крыше двухэтажного дома в Сочи, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:56

2023-01-22T16:56

2023-01-22T17:15

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на площади 870 квадратных метров, который произошёл на крыше двухэтажного дома в Сочи, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России. По данным ГУ МЧС России Краснодарского края, днём воскресенья в Адлерском районе на переулке Хурмовый загорелась крыша двухэтажного жилого дома, площадь огня составила 300 квадратных метров. "Огнеборцы локализовали крупный пожар в Сочи. Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме. Огонь распространился на площади 870 кв.м", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар тушат 62 спасателя, используется 18 единиц техники. По предварительным данным регионального МЧС, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Дополнительно прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту происшествия, рассказали в надзорном ведомстве. По уточненным данным пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края, спасатели, прибыв на место происшествия обнаружили, что огонь охватил сразу три жилых здания. Сначала загорелся мансардный этаж дома, затем огонь распространился еще на два частных владения и одну хозпостройку.

https://ria.ru/20230122/pozhar-1846555490.html

сочи

россия

краснодарский край

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)