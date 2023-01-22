https://ria.ru/20230122/pozhar-1846605146.html
В Сочи крыша жилого дома загорелась на площади 300 "квадратов"
В Сочи крыша жилого дома загорелась на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 22.01.2023
В Сочи крыша жилого дома загорелась на площади 300 "квадратов"
Возгорание крыши жилого дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работают спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:56
2023-01-22T15:56
2023-01-22T15:56
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg
СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Возгорание крыши жилого дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работают спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло в воскресенье около трёх часов дня в Адлерском районе, на переулке Хурмовый. "В 14:57 мск по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли двухэтажного жилого дома. Двумя звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Поданы стволы на тушение", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении огня участвуют 16 спасателей, используются четыре единицы техники.
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_214:0:1926:1284_1920x0_80_0_0_5c35052e2640f7241a5f0ea4f390c5cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи крыша жилого дома загорелась на площади 300 "квадратов"
МЧС: крыша жилого дома в Сочи загорелась на площади 300 квадратных метров