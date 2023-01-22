https://ria.ru/20230122/pozhar-1846605146.html

В Сочи крыша жилого дома загорелась на площади 300 "квадратов"

В Сочи крыша жилого дома загорелась на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 22.01.2023

В Сочи крыша жилого дома загорелась на площади 300 "квадратов"

Возгорание крыши жилого дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работают спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:56

2023-01-22T15:56

2023-01-22T15:56

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Возгорание крыши жилого дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, на месте работают спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. ЧП произошло в воскресенье около трёх часов дня в Адлерском районе, на переулке Хурмовый. "В 14:57 мск по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли двухэтажного жилого дома. Двумя звеньями газодымозащитной службы проведена разведка. Поданы стволы на тушение", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении огня участвуют 16 спасателей, используются четыре единицы техники.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

сочи

россия

краснодарский край

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)