https://ria.ru/20230122/pozdravlenie-1846605501.html

Папа Римский поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю

Папа Римский поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю - РИА Новости, 22.01.2023

Папа Римский поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю

Папа Римский Франциск поздравил отмечающих Новый год согласно лунному календарю, который в этом году выпадает на 22 января. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:00

2023-01-22T16:00

2023-01-22T16:00

религия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

китай

дальний восток

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ВАТИКАН, 22 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил отмечающих Новый год согласно лунному календарю, который в этом году выпадает на 22 января. "Сегодня я хотел бы пожелать мира и всего доброго всем тем, кто празднует лунный новый год на Дальнем Востоке и в разных уголках мира. По этому радостному поводу я не могу не выразить свою душевную близость тем, кто переживает моменты испытаний, вызванных пандемией коронавируса, в надежде, что нынешние трудности скоро будут преодолены", - сказал понтифик в традиционной воскресной проповеди, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане. "Я надеюсь, что доброта, чуткость, солидарность и гармония, которые ощущаются в эти дни в воссоединенных семьях, всегда смогут пронизать и отразиться на наших семейных и социальных отношениях, чтобы мы могли жить мирной и счастливой жизнью", - заключил понтифик. Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния. Фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются 15 дней.

https://ria.ru/20230121/kitay-1846258551.html

https://ria.ru/20221230/novyy_god-1842514776.html

ватикан

китай

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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, китай, дальний восток