Папа Римский поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю
Папа Римский Франциск поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМужчина возле украшения к предстоящему Лунному Новому году
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Мужчина возле украшения к предстоящему Лунному Новому году. Архивное фото
ВАТИКАН, 22 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил отмечающих Новый год согласно лунному календарю, который в этом году выпадает на 22 января.
"Сегодня я хотел бы пожелать мира и всего доброго всем тем, кто празднует лунный новый год на Дальнем Востоке и в разных уголках мира. По этому радостному поводу я не могу не выразить свою душевную близость тем, кто переживает моменты испытаний, вызванных пандемией коронавируса, в надежде, что нынешние трудности скоро будут преодолены", - сказал понтифик в традиционной воскресной проповеди, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
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"Я надеюсь, что доброта, чуткость, солидарность и гармония, которые ощущаются в эти дни в воссоединенных семьях, всегда смогут пронизать и отразиться на наших семейных и социальных отношениях, чтобы мы могли жить мирной и счастливой жизнью", - заключил понтифик.
Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния. Фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются 15 дней.
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