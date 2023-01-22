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Папа Римский поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю - РИА Новости, 22.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230122/pozdravlenie-1846605501.html
Папа Римский поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю
Папа Римский поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю - РИА Новости, 22.01.2023
Папа Римский поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю
Папа Римский Франциск поздравил отмечающих Новый год согласно лунному календарю, который в этом году выпадает на 22 января. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:00
2023-01-22T16:00
религия
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
китай
дальний восток
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ВАТИКАН, 22 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил отмечающих Новый год согласно лунному календарю, который в этом году выпадает на 22 января. "Сегодня я хотел бы пожелать мира и всего доброго всем тем, кто празднует лунный новый год на Дальнем Востоке и в разных уголках мира. По этому радостному поводу я не могу не выразить свою душевную близость тем, кто переживает моменты испытаний, вызванных пандемией коронавируса, в надежде, что нынешние трудности скоро будут преодолены", - сказал понтифик в традиционной воскресной проповеди, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане. "Я надеюсь, что доброта, чуткость, солидарность и гармония, которые ощущаются в эти дни в воссоединенных семьях, всегда смогут пронизать и отразиться на наших семейных и социальных отношениях, чтобы мы могли жить мирной и счастливой жизнью", - заключил понтифик. Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния. Фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются 15 дней.
https://ria.ru/20230121/kitay-1846258551.html
https://ria.ru/20221230/novyy_god-1842514776.html
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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, китай, дальний восток
Религия, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Китай, Дальний Восток
16:00 22.01.2023
 
Папа Римский поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю

Папа Римский Франциск поздравил всех, кто отмечает Новый год по лунному календарю

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМужчина возле украшения к предстоящему Лунному Новому году
Мужчина возле украшения к предстоящему Лунному Новому году - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Мужчина возле украшения к предстоящему Лунному Новому году. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 22 янв - РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил отмечающих Новый год согласно лунному календарю, который в этом году выпадает на 22 января.
"Сегодня я хотел бы пожелать мира и всего доброго всем тем, кто празднует лунный новый год на Дальнем Востоке и в разных уголках мира. По этому радостному поводу я не могу не выразить свою душевную близость тем, кто переживает моменты испытаний, вызванных пандемией коронавируса, в надежде, что нынешние трудности скоро будут преодолены", - сказал понтифик в традиционной воскресной проповеди, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
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"Я надеюсь, что доброта, чуткость, солидарность и гармония, которые ощущаются в эти дни в воссоединенных семьях, всегда смогут пронизать и отразиться на наших семейных и социальных отношениях, чтобы мы могли жить мирной и счастливой жизнью", - заключил понтифик.
Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния. Фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются 15 дней.
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РелигияПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканКитайДальний Восток
 
 
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