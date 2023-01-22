https://ria.ru/20230122/popkorn-1846541980.html

Диетолог дала совет по выбору попкорна

Диетолог дала совет по выбору попкорна - РИА Новости, 22.01.2023

Диетолог дала совет по выбору попкорна

При выборе попкорна лучше остановиться на менее калорийных вариантах, содержащих минимальное количество вкусовых добавок, по этой причине лучше снизить... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T07:37

2023-01-22T07:37

2023-01-22T07:37

общество

антонина стародубова

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147957/85/1479578588_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_d4c08e71bbcd1921f688af318ffcaaef.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. При выборе попкорна лучше остановиться на менее калорийных вариантах, содержащих минимальное количество вкусовых добавок, по этой причине лучше снизить потребление сырного попкорна, рассказала РИА Новости главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в День попкорна. По словам диетолога, в самом кукурузном зерне, приготовленном таким способом, ничего плохого нет, к тому же современные приборы позволяют приготовить попкорн методом нагревания в потоке горячего воздуха без прокаливания в масле. "Самым калорийным может считаться попкорн с добавлением жирных соусов. Например, при добавлении жирного сырного соуса калорийность может увеличиться почти вдвое за счет высокого содержания насыщенных жиров, и количество соли в продукте тоже повышается. Таким образом, выбирая готовый продукт в магазинах и на предприятиях общественного питания, обращайте внимание на пищевую ценность продукта и состав ингредиентов. Чем меньше содержится различных ингредиентов, кроме кукурузного зерна, тем лучше", - рассказала Стародубова. Также она отметила, что в одной порции соленого попкорна 50-60 граммов содержится более половины дневной нормы пищевой соли, а потому им лучше не злоупотреблять. По словам Стародубовой, избыточное потребление натрия приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления. Калорийность сладкого попкорна повышается за счёт простых углеводов: добавления сахара, сиропов и карамели. Регулярное избыточное потребление сахара может привести к неконтролируемому набору массы тела, ожирению и ассоциированным с ним хроническим и острым заболеваниям. Рекомендуется употреблять не более 50 граммов, а лучше - не более 25 граммов добавленных сахаров в день. По ее словам, потребление пищи, например, попкорна во время киносеанса является неблагоприятной привычкой, которая провоцирует переедание. По этой причине от нее лучше отказаться или же делать это редко, выбирая самые маленькие порции.

https://ria.ru/20230116/pitanie-1845088545.html

https://ria.ru/20230105/diabet-1843102865.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, антонина стародубова, москва, россия