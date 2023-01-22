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Диетолог дала совет по выбору попкорна - РИА Новости, 22.01.2023
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Диетолог дала совет по выбору попкорна
Диетолог дала совет по выбору попкорна - РИА Новости, 22.01.2023
Диетолог дала совет по выбору попкорна
При выборе попкорна лучше остановиться на менее калорийных вариантах, содержащих минимальное количество вкусовых добавок, по этой причине лучше снизить... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T07:37
2023-01-22T07:37
общество
антонина стародубова
москва
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. При выборе попкорна лучше остановиться на менее калорийных вариантах, содержащих минимальное количество вкусовых добавок, по этой причине лучше снизить потребление сырного попкорна, рассказала РИА Новости главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в День попкорна. По словам диетолога, в самом кукурузном зерне, приготовленном таким способом, ничего плохого нет, к тому же современные приборы позволяют приготовить попкорн методом нагревания в потоке горячего воздуха без прокаливания в масле. "Самым калорийным может считаться попкорн с добавлением жирных соусов. Например, при добавлении жирного сырного соуса калорийность может увеличиться почти вдвое за счет высокого содержания насыщенных жиров, и количество соли в продукте тоже повышается. Таким образом, выбирая готовый продукт в магазинах и на предприятиях общественного питания, обращайте внимание на пищевую ценность продукта и состав ингредиентов. Чем меньше содержится различных ингредиентов, кроме кукурузного зерна, тем лучше", - рассказала Стародубова. Также она отметила, что в одной порции соленого попкорна 50-60 граммов содержится более половины дневной нормы пищевой соли, а потому им лучше не злоупотреблять. По словам Стародубовой, избыточное потребление натрия приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления. Калорийность сладкого попкорна повышается за счёт простых углеводов: добавления сахара, сиропов и карамели. Регулярное избыточное потребление сахара может привести к неконтролируемому набору массы тела, ожирению и ассоциированным с ним хроническим и острым заболеваниям. Рекомендуется употреблять не более 50 граммов, а лучше - не более 25 граммов добавленных сахаров в день. По ее словам, потребление пищи, например, попкорна во время киносеанса является неблагоприятной привычкой, которая провоцирует переедание. По этой причине от нее лучше отказаться или же делать это редко, выбирая самые маленькие порции.
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общество, антонина стародубова, москва, россия
Общество, Антонина Стародубова, Москва, Россия
07:37 22.01.2023
 
Диетолог дала совет по выбору попкорна

Диетолог Стародубова посоветовала выбирать попкорн с меньшим количеством вкусовых добавок

© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. При выборе попкорна лучше остановиться на менее калорийных вариантах, содержащих минимальное количество вкусовых добавок, по этой причине лучше снизить потребление сырного попкорна, рассказала РИА Новости главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в День попкорна.
По словам диетолога, в самом кукурузном зерне, приготовленном таким способом, ничего плохого нет, к тому же современные приборы позволяют приготовить попкорн методом нагревания в потоке горячего воздуха без прокаливания в масле.
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"Самым калорийным может считаться попкорн с добавлением жирных соусов. Например, при добавлении жирного сырного соуса калорийность может увеличиться почти вдвое за счет высокого содержания насыщенных жиров, и количество соли в продукте тоже повышается. Таким образом, выбирая готовый продукт в магазинах и на предприятиях общественного питания, обращайте внимание на пищевую ценность продукта и состав ингредиентов. Чем меньше содержится различных ингредиентов, кроме кукурузного зерна, тем лучше", - рассказала Стародубова.
Также она отметила, что в одной порции соленого попкорна 50-60 граммов содержится более половины дневной нормы пищевой соли, а потому им лучше не злоупотреблять. По словам Стародубовой, избыточное потребление натрия приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления. Калорийность сладкого попкорна повышается за счёт простых углеводов: добавления сахара, сиропов и карамели. Регулярное избыточное потребление сахара может привести к неконтролируемому набору массы тела, ожирению и ассоциированным с ним хроническим и острым заболеваниям. Рекомендуется употреблять не более 50 граммов, а лучше - не более 25 граммов добавленных сахаров в день.
"Рацион питания должен быть максимально разнообразным, поэтому лучше не употреблять попкорн ежедневно. Кроме того, не рекомендуется использовать сладкий или соленый попкорн в питании детей до трех лет, и не стоит злоупотреблять им в детском и подростковом возрасте", - рассказала Стародубова.
По ее словам, потребление пищи, например, попкорна во время киносеанса является неблагоприятной привычкой, которая провоцирует переедание. По этой причине от нее лучше отказаться или же делать это редко, выбирая самые маленькие порции.
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ОбществоАнтонина СтародубоваМоскваРоссия
 
 
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