https://ria.ru/20230122/podrazdeleniya-1846598862.html

ВСУ создают новые подразделения в ожидании помощи Запада, пишут СМИ

ВСУ создают новые подразделения в ожидании помощи Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2023

ВСУ создают новые подразделения в ожидании помощи Запада, пишут СМИ

Украинцы создают новые подразделения в ожидании новой военной помощи со стороны Запада, в том числе в надежде на предоставление современных танков, сообщил... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:05

2023-01-22T15:05

2023-01-22T15:06

специальная военная операция на украине

сергей наев

владимир зеленский

михаил подоляк

украина

россия

германия

нато

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинцы создают новые подразделения в ожидании новой военной помощи со стороны Запада, в том числе в надежде на предоставление современных танков, сообщил телеканалу CNN командующий объединенных сил вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Отмечается, что украинские командующие пытаются подготавливать подразделения на определенном виде вооружения, в том числе на новых отправляемых западными странами вооружениях и технике, а затем интегрировать их в уже существующие формирования. "Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше, чем советские модели, и могут помочь нам в наступлении. Мы создаем новые военные подразделения. Наши следующие действия будут зависеть от их боевой подготовки. Поэтому западная помощь чрезвычайно важна..., Все подразделение должно быть оснащено одинаковой техникой, поэтому весь батальон оснащается Вradley, если мы их получим, или Leopard", - сказал телеканалу Наев. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в свою очередь добавил CNN, что считает, что некоторые страны могли уже устать от ситуации на Украине и предоставления помощи. США и Германия пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846592020.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей наев, владимир зеленский, михаил подоляк, украина, россия, германия, нато