Дочь Пелоси рассказала, как ее мать обращалась к экзорцистам
NYT: экс-спикер Пелоси вызывала священников для обряда экзорцизма после атаки на ее мужа
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЭкс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© Sputnik / Асатур Есаянц
Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вызывала священников для проведения обряда экзорцизма в доме после нападения на ее супруга Пола Пелоси, сообщила ее дочь Александра.
"В течение Дня благодарения она вызывала священников, которые пытались совершить экзорцизм в доме и проводили обряды", - заявила она New York Times.
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По мнению дочери Пелоси, атака на супруга "легла тяжелым грузом" на экс-спикера. "Я думаю, что она чувствовала вину. Думаю, что это сломало ее", - сообщила Александра Пелоси.
Пол Пелоси, супруг бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в конце октября 2022 года пострадал при нападении на их дом в Сан-Франциско. Сама Пелоси в это время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил трещину черепа и серьезные травмы рук.
Депейпу предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.
Позднее телеканал CBS News сообщил, что Депейп признался, что планировал нападения и на других людей, в том числе на Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена.
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