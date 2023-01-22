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Дочь Пелоси рассказала, как ее мать обращалась к экзорцистам - РИА Новости, 22.01.2023
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Дочь Пелоси рассказала, как ее мать обращалась к экзорцистам
Дочь Пелоси рассказала, как ее мать обращалась к экзорцистам - РИА Новости, 22.01.2023
Дочь Пелоси рассказала, как ее мать обращалась к экзорцистам
Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вызывала священников для проведения обряда экзорцизма в доме после нападения на ее супруга Пола... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T21:20
2023-01-22T21:20
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вызывала священников для проведения обряда экзорцизма в доме после нападения на ее супруга Пола Пелоси, сообщила ее дочь Александра. "В течение Дня благодарения она вызывала священников, которые пытались совершить экзорцизм в доме и проводили обряды", - заявила она New York Times. По мнению дочери Пелоси, атака на супруга "легла тяжелым грузом" на экс-спикера. "Я думаю, что она чувствовала вину. Думаю, что это сломало ее", - сообщила Александра Пелоси. Пол Пелоси, супруг бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в конце октября 2022 года пострадал при нападении на их дом в Сан-Франциско. Сама Пелоси в это время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил трещину черепа и серьезные травмы рук. Депейпу предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы. Позднее телеканал CBS News сообщил, что Депейп признался, что планировал нападения и на других людей, в том числе на Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена.
https://ria.ru/20221229/pelosi-1842066049.html
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в мире, нэнси пелоси, хантер байден, джо байден, сша, сан-франциско, вашингтон (штат)
В мире, Нэнси Пелоси, Хантер Байден, Джо Байден, США, Сан-Франциско, Вашингтон (штат)
21:20 22.01.2023
 
Дочь Пелоси рассказала, как ее мать обращалась к экзорцистам

NYT: экс-спикер Пелоси вызывала священников для обряда экзорцизма после атаки на ее мужа

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЭкс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вызывала священников для проведения обряда экзорцизма в доме после нападения на ее супруга Пола Пелоси, сообщила ее дочь Александра.
"В течение Дня благодарения она вызывала священников, которые пытались совершить экзорцизм в доме и проводили обряды", - заявила она New York Times.
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Обвиняемый по делу о нападении на дом Пелоси американец не признал вину
По мнению дочери Пелоси, атака на супруга "легла тяжелым грузом" на экс-спикера. "Я думаю, что она чувствовала вину. Думаю, что это сломало ее", - сообщила Александра Пелоси.
Пол Пелоси, супруг бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в конце октября 2022 года пострадал при нападении на их дом в Сан-Франциско. Сама Пелоси в это время находилась в Вашингтоне. Нападавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. По данным полиции, он избил 82-летнего Пелоси молотком. Муж спикера палаты представителей получил трещину черепа и серьезные травмы рук.
Депейпу предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.
Позднее телеканал CBS News сообщил, что Депейп признался, что планировал нападения и на других людей, в том числе на Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена.
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В миреНэнси ПелосиХантер БайденДжо БайденСШАСан-ФранцискоВашингтон (штат)
 
 
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