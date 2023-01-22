https://ria.ru/20230122/otvet-1846650871.html

Франция и ФРГ договорились об амбициозном ответе на закон США об инфляции

Франция и ФРГ договорились об амбициозном ответе на закон США об инфляции - РИА Новости, 22.01.2023

Франция и ФРГ договорились об амбициозном ответе на закон США об инфляции

Франция и Германия договорились об амбициозном европейском ответе на американский закон о снижении инфляции, заявил президент Эммануэль Макрон на... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T21:41

2023-01-22T21:41

2023-01-22T23:01

экономика

эммануэль макрон

олаф шольц

джо байден

сша

франция

германия

евросоюз

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ПАРИЖ, 22 янв — РИА Новости. Франция и Германия договорились об амбициозном европейском ответе на американский закон о снижении инфляции, заявил президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем."Мы хотим продвинуться в нашем европейском ответе (на американский закон об инфляции. — Прим. ред.), в котором будут задействованы простые, быстрые и видимые для нашей промышленности инструменты. <…> У нас будет общая европейская стратегия, которая приведет к амбициозному и быстрому ответу", — сказал французский лидер.По его словам, этот ответ должен основываться на системе помощи европейским предприятиям и предоставлении им инструментов государственного и частного финансирования. В начале января Макрон назвал новый американский закон недружественным и агрессивным. Он призвал европейские страны ускорить работу над ответными мерами по поддержке бизнеса, которые "в Евросоюзе в три-четыре раза ниже, чем в США". Позднее президент Франции также предупредил, что этот акт грозит Европе деиндустриализацией.Закон, подписанный Джо Байденом в августе прошлого года, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", предусматривает 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, еще 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС этот акт назвали дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если Соединенные Штаты не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

https://ria.ru/20230122/gaz-1846651637.html

https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html

https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html

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экономика, эммануэль макрон, олаф шольц, джо байден, сша, франция, германия, евросоюз