21:41 22.01.2023 (обновлено: 23:01 22.01.2023)
Франция и ФРГ договорились об амбициозном ответе на закон США об инфляции
Макрон: Франция и Германия договорились дать США амбициозный ответ на закон об инфляции
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв — РИА Новости. Франция и Германия договорились об амбициозном европейском ответе на американский закон о снижении инфляции, заявил президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Мы хотим продвинуться в нашем европейском ответе (на американский закон об инфляции. — Прим. ред.), в котором будут задействованы простые, быстрые и видимые для нашей промышленности инструменты. <…> У нас будет общая европейская стратегия, которая приведет к амбициозному и быстрому ответу", — сказал французский лидер.
По его словам, этот ответ должен основываться на системе помощи европейским предприятиям и предоставлении им инструментов государственного и частного финансирования.
В начале января Макрон назвал новый американский закон недружественным и агрессивным. Он призвал европейские страны ускорить работу над ответными мерами по поддержке бизнеса, которые "в Евросоюзе в три-четыре раза ниже, чем в США". Позднее президент Франции также предупредил, что этот акт грозит Европе деиндустриализацией.
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Закон, подписанный Джо Байденом в августе прошлого года, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", предусматривает 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, еще 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС этот акт назвали дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если Соединенные Штаты не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
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