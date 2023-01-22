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Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику отношений с России - РИА Новости, 22.01.2023
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Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику отношений с России
Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику отношений с России - РИА Новости, 22.01.2023
Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику отношений с России
Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, призвала к пересмотру внешней... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:08
2023-01-22T23:05
в мире
олаф шольц
германия
европа
россия
нато
джо байден
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, призвала к пересмотру внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.Документ под названием "Cоциал-демократические ответы на меняющийся мир" будут обсуждать 23 января в президиуме партии."Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что у нас является основой процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах", — говорится в тексте.В документе, в частности, утверждается, что Германия слишком долго полагалась на кооперативное будущее с Россией.Там также упоминается необходимость пересмотра отношений с Китаем, речь идет о снижении экономической зависимости.Кроме того, авторы отводят Германии ведущую роль в Европе и призывают сделать страну сильным партнером НАТО, усилив немецкую армию, отмечается в документе.На этой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевскому режиму. Ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.По данным газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230122/sholts-1846612861.html
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в мире, олаф шольц, германия, европа, россия, нато, джо байден, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Олаф Шольц, Германия, Европа, Россия, НАТО, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
20:08 22.01.2023 (обновлено: 23:05 22.01.2023)
 
Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику отношений с России

DPA: Социал-демократическая партия Германии призвала пересмотреть отношения с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, призвала к пересмотру внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.
Документ под названием "Cоциал-демократические ответы на меняющийся мир" будут обсуждать 23 января в президиуме партии.
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"Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что у нас является основой процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах", — говорится в тексте.
В документе, в частности, утверждается, что Германия слишком долго полагалась на кооперативное будущее с Россией.
Там также упоминается необходимость пересмотра отношений с Китаем, речь идет о снижении экономической зависимости.
Кроме того, авторы отводят Германии ведущую роль в Европе и призывают сделать страну сильным партнером НАТО, усилив немецкую армию, отмечается в документе.
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На этой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевскому режиму. Ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.
По данным газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.

После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 08:00
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