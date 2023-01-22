https://ria.ru/20230122/otnoshenie-1846641145.html

Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику отношений с России

Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику отношений с России - РИА Новости, 22.01.2023

Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику отношений с России

Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, призвала к пересмотру внешней... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T20:08

2023-01-22T20:08

2023-01-22T23:05

в мире

олаф шольц

германия

европа

россия

нато

джо байден

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, призвала к пересмотру внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.Документ под названием "Cоциал-демократические ответы на меняющийся мир" будут обсуждать 23 января в президиуме партии."Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что у нас является основой процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах", — говорится в тексте.В документе, в частности, утверждается, что Германия слишком долго полагалась на кооперативное будущее с Россией.Там также упоминается необходимость пересмотра отношений с Китаем, речь идет о снижении экономической зависимости.Кроме того, авторы отводят Германии ведущую роль в Европе и призывают сделать страну сильным партнером НАТО, усилив немецкую армию, отмечается в документе.На этой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевскому режиму. Ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.По данным газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ в разговоре с Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст ВСУ танки Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230122/sholts-1846612861.html

https://ria.ru/20230121/strakh-1846409700.html

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олаф шольц, германия, европа, россия, нато, джо байден, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии