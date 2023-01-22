https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html

В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия

В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия - РИА Новости, 22.01.2023

В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия

Российские силовики нашли в Энергодаре крупный схрон боеприпасов и оружия, рассказали РИА Новости в силовых структурах Запорожской области. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:08

2023-01-22T10:08

2023-01-22T14:55

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Российские силовики нашли в Энергодаре крупный схрон боеприпасов и оружия, рассказали РИА Новости в силовых структурах Запорожской области. Тайник обнаружили во время обыска в частном доме, где раньше жил местный "казачий генерал", который уехал на подконтрольную Киеву территорию. "Схрон располагался в подвале, оборудованном в гараже. Примечательно, что там же хранилась и военная форма украинского образца", — говорится в сводке силовых структур.Уточняется, что там нашли три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845602011.html

https://ria.ru/20230117/skhron-1845374838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оружие, форма ВСУ и боеприпасы: в Энергодаре обнаружили крупный схрон Оружие, форма ВСУ и боеприпасы: в Энергодаре обнаружили крупный схрон 2023-01-22T10:08 true PT0M32S

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Ольга Фомченкова

происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф