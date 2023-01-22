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В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html
В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия
В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия - РИА Новости, 22.01.2023
В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия
Российские силовики нашли в Энергодаре крупный схрон боеприпасов и оружия, рассказали РИА Новости в силовых структурах Запорожской области. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:08
2023-01-22T14:55
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Российские силовики нашли в Энергодаре крупный схрон боеприпасов и оружия, рассказали РИА Новости в силовых структурах Запорожской области. Тайник обнаружили во время обыска в частном доме, где раньше жил местный "казачий генерал", который уехал на подконтрольную Киеву территорию. "Схрон располагался в подвале, оборудованном в гараже. Примечательно, что там же хранилась и военная форма украинского образца", — говорится в сводке силовых структур.Уточняется, что там нашли три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845602011.html
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Оружие, форма ВСУ и боеприпасы: в Энергодаре обнаружили крупный схрон
Оружие, форма ВСУ и боеприпасы: в Энергодаре обнаружили крупный схрон
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происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
10:08 22.01.2023 (обновлено: 14:55 22.01.2023)
 
В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия

Российские силовики нашли крупный схрон боеприпасов и оружия в частном доме в Энергодаре

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Российские силовики нашли в Энергодаре крупный схрон боеприпасов и оружия, рассказали РИА Новости в силовых структурах Запорожской области.
Тайник обнаружили во время обыска в частном доме, где раньше жил местный "казачий генерал", который уехал на подконтрольную Киеву территорию.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 23:12Специальная военная операция на Украине
В ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских войск
"Схрон располагался в подвале, оборудованном в гараже. Примечательно, что там же хранилась и военная форма украинского образца", — говорится в сводке силовых структур.
Уточняется, что там нашли три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов разного калибра.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Обнаружение схрона с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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