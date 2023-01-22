https://ria.ru/20230122/obstrel-1846581987.html
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка натовские снаряды
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка натовские снаряды - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка натовские снаряды
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T12:35
2023-01-22T12:35
2023-01-22T12:35
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.50 из населенного пункта Тоненькое по Киевскому району Донецка выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее СЦКК сообщал, что украинские войска обстреляли Киевский район, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка натовские снаряды
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда натовского калибра