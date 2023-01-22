https://ria.ru/20230122/obstrel-1846542999.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T07:46
2023-01-22T07:46
2023-01-22T07:46
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230122/germaniya-1846532337.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами