https://ria.ru/20230122/nastuplenie-1846564603.html

В Запорожской области заявили о российском наступлении по двум направлениям

В Запорожской области заявили о российском наступлении по двум направлениям - РИА Новости, 22.01.2023

В Запорожской области заявили о российском наступлении по двум направлениям

Наступательные действия российской армии на Запорожском направлении сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, заявил РИА Новости председатель движения... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:25

2023-01-22T10:25

2023-01-22T13:28

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Наступательные действия российской армии на Запорожском направлении сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По словам собеседника агентства, на этих участках идут активные боестолкновения. "Инициатива находится в наших руках", — заключил Рогов.На днях он сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. По информации Минобороны, освобождено село Лобковое в 25 километрах от Орехова, а подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846276712.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир рогов, запорожская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф