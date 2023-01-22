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В Запорожской области заявили о российском наступлении по двум направлениям - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/nastuplenie-1846564603.html
В Запорожской области заявили о российском наступлении по двум направлениям
В Запорожской области заявили о российском наступлении по двум направлениям - РИА Новости, 22.01.2023
В Запорожской области заявили о российском наступлении по двум направлениям
Наступательные действия российской армии на Запорожском направлении сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, заявил РИА Новости председатель движения... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:25
2023-01-22T13:28
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Наступательные действия российской армии на Запорожском направлении сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По словам собеседника агентства, на этих участках идут активные боестолкновения. "Инициатива находится в наших руках", — заключил Рогов.На днях он сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. По информации Минобороны, освобождено село Лобковое в 25 километрах от Орехова, а подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846276712.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир рогов, запорожская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
10:25 22.01.2023 (обновлено: 13:28 22.01.2023)
 
В Запорожской области заявили о российском наступлении по двум направлениям

Член Запорожской администрации Рогов заявил о наступлении ВС России у Орехова и Гуляйполя

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский танк Т-72 в зоне СВО
Российский танк Т-72 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский танк Т-72 в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Наступательные действия российской армии на Запорожском направлении сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", — сказал он.
По словам собеседника агентства, на этих участках идут активные боестолкновения.
"Инициатива находится в наших руках", — заключил Рогов.
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На днях он сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. По информации Минобороны, освобождено село Лобковое в 25 километрах от Орехова, а подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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