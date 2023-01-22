10:25 22.01.2023 (обновлено: 13:28 22.01.2023)
В Запорожской области заявили о российском наступлении по двум направлениям
Член Запорожской администрации Рогов заявил о наступлении ВС России у Орехова и Гуляйполя
Российский танк Т-72 в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Наступательные действия российской армии на Запорожском направлении сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", — сказал он.
По словам собеседника агентства, на этих участках идут активные боестолкновения.
"Инициатива находится в наших руках", — заключил Рогов.
На днях он сообщил, что российские войска перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. По информации Минобороны, освобождено село Лобковое в 25 километрах от Орехова, а подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав России новых территорий.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.