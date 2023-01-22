https://ria.ru/20230122/minoborony-1846597485.html
ВС России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ
ВС России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
ВС России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск в Запорожской области, а также живую... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:57
2023-01-22T14:57
2023-01-22T14:57
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск в Запорожской области, а также живую силу и технику в 119 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино Запорожской области, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846593444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Российские силы поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области