https://ria.ru/20230122/kurenie-1846375422.html

Эксперты рассказали, какие страны ужесточают меры против курения на пляжах

Эксперты рассказали, какие страны ужесточают меры против курения на пляжах - РИА Новости, 22.01.2023

Эксперты рассказали, какие страны ужесточают меры против курения на пляжах

Эксперты рассказали, в каких странах ужесточают меры против курения на пляжах, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T04:27

2023-01-22T04:27

2023-01-22T04:27

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мексика

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туризм

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких странах ужесточают меры против курения на пляжах, сообщает АТОР.На днях в Мексике приняли один из самых строгих в мире антитабачных законов. Если раньше курить было запрещено только в ресторанах, барах, общественном транспорте и на работе, то теперь — во всех общественных местах, в том числе на пляжах, в отелях и парках.Нарушителей, по данным ассоциации, ждут серьезные штрафы — от 50 до 300 долларов, а если турист откажется платить и выбрасывать сигарету, ему может грозить до 36 часов тюремного заключения.Но Мексика — не первая страна, которая вводит запреты на использование табачной продукции, отмечают в АТОР. Например, в Таиланде, на некоторых курортах Испании и в Майами-Бич нельзя курить на пляжах, в Греции, Ирландии, Испании, Венгрии и на Мальте — во всех закрытых общественных местах.В Италии также хотят установить более жесткие ограничения и запретить дымить на пляжах, в парках и на террасах ресторанов.

https://ria.ru/20230120/samolety-1846001786.html

мексика

испания

таиланд

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, мексика, испания, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм