https://ria.ru/20230122/kosovo-1846615715.html

Премьер Сербии заявила, что решения по Косово будут приниматься с народом

Премьер Сербии заявила, что решения по Косово будут приниматься с народом - РИА Новости, 22.01.2023

Премьер Сербии заявила, что решения по Косово будут приниматься с народом

Все тяжёлые решения, в первую очередь по проблеме Косово и Метохии, власти Сербии будут принимать вместе со своим народом, с учётом его мнения, заявила сербский РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:52

2023-01-22T16:52

2023-01-22T16:52

в мире

александр вучич

косово

сербия

сша

оон

евросоюз

ана брнабич

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БЕЛГРАД, 22 янв - РИА Новости. Все тяжёлые решения, в первую очередь по проблеме Косово и Метохии, власти Сербии будут принимать вместе со своим народом, с учётом его мнения, заявила сербский премьер Ана Брнабич. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью. "Сейчас в связи с ситуацией в Косово власть в Белграде ничего не скрывает и ничего не будет решено без граждан. Нам важно и дальше бороться за сильную Сербию во всех смыслах. Все будем открыто и прозрачно обсуждать с нашим народом, все тяжёлые решения будем принимать с народом, а ответственность понесем мы", - заявила глава правительства в эфире TV Pink. Кабмин Сербии в понедельник проводит тематическое заседание по Косово и Метохии, после которого ожидается обращение президента к гражданам. В минувшую пятницу в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косово-албанскими властями. Вучич после встречи дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникли перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересует другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово. Вучич в минувшую среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника Госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

https://ria.ru/20230118/kosovo-1845847882.html

https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843484318.html

косово

сербия

сша

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в мире, александр вучич, косово, сербия, сша, оон, евросоюз, ана брнабич, мирослав лайчак