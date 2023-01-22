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Премьер Сербии заявила, что решения по Косово будут приниматься с народом - РИА Новости, 22.01.2023
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Премьер Сербии заявила, что решения по Косово будут приниматься с народом
Премьер Сербии заявила, что решения по Косово будут приниматься с народом - РИА Новости, 22.01.2023
Премьер Сербии заявила, что решения по Косово будут приниматься с народом
Все тяжёлые решения, в первую очередь по проблеме Косово и Метохии, власти Сербии будут принимать вместе со своим народом, с учётом его мнения, заявила сербский РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:52
2023-01-22T16:52
в мире
александр вучич
косово
сербия
сша
оон
евросоюз
ана брнабич
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БЕЛГРАД, 22 янв - РИА Новости. Все тяжёлые решения, в первую очередь по проблеме Косово и Метохии, власти Сербии будут принимать вместе со своим народом, с учётом его мнения, заявила сербский премьер Ана Брнабич. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью. "Сейчас в связи с ситуацией в Косово власть в Белграде ничего не скрывает и ничего не будет решено без граждан. Нам важно и дальше бороться за сильную Сербию во всех смыслах. Все будем открыто и прозрачно обсуждать с нашим народом, все тяжёлые решения будем принимать с народом, а ответственность понесем мы", - заявила глава правительства в эфире TV Pink. Кабмин Сербии в понедельник проводит тематическое заседание по Косово и Метохии, после которого ожидается обращение президента к гражданам. В минувшую пятницу в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косово-албанскими властями. Вучич после встречи дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникли перед Сербией в случае отказа. Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересует другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово. Вучич в минувшую среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника Госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России. Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
https://ria.ru/20230118/kosovo-1845847882.html
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в мире, александр вучич, косово, сербия, сша, оон, евросоюз, ана брнабич, мирослав лайчак
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, США, ООН, Евросоюз, Ана Брнабич, Мирослав Лайчак
16:52 22.01.2023
 
Премьер Сербии заявила, что решения по Косово будут приниматься с народом

Премьер Брнабич: власти Сербии будут принимать тяжелые решения по Косово вместе с народом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 янв - РИА Новости. Все тяжёлые решения, в первую очередь по проблеме Косово и Метохии, власти Сербии будут принимать вместе со своим народом, с учётом его мнения, заявила сербский премьер Ана Брнабич.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что готов принять "франко-германское" предложение по урегулированию в Косово с оговорками и осторожностью.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 22:13
Президент Сербии назвал требования Европарламента по Косово бесстыдными
"Сейчас в связи с ситуацией в Косово власть в Белграде ничего не скрывает и ничего не будет решено без граждан. Нам важно и дальше бороться за сильную Сербию во всех смыслах. Все будем открыто и прозрачно обсуждать с нашим народом, все тяжёлые решения будем принимать с народом, а ответственность понесем мы", - заявила глава правительства в эфире TV Pink.
Кабмин Сербии в понедельник проводит тематическое заседание по Косово и Метохии, после которого ожидается обращение президента к гражданам.
В минувшую пятницу в Белград прибыли спецпредставители ЕС Мирослав Лайчак, США Габриель Эскобар, ФРГ Эммануэль Бон, Франции Йенс Плетнер и Италии - Франческо Тал. Столицу они посетили после Приштины, где провели беседы с косово-албанскими властями.
Вучич после встречи дал понять, что ему представили возможные негативные последствия и вызовы, которые возникли перед Сербией в случае отказа.
Ранее президент Сербии заявил в Давосе, что Запад не интересует другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово.
Вучич в минувшую среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника Госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.
Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое "франко-германское" предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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Вучич объяснил, что ждет Сербию в случае поддержки санкций против России
 
В миреАлександр ВучичКосовоСербияСШАООНЕвросоюзАна БрнабичМирослав Лайчак
 
 
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