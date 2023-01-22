https://ria.ru/20230122/koronavirus-1846597996.html

В Японии зафиксировали новый резкий рост смертности от коронавируса

В Японии зафиксировали новый резкий рост смертности от коронавируса - РИА Новости, 22.01.2023

В Японии зафиксировали новый резкий рост смертности от коронавируса

Новый резкий всплеск смертности от коронавируса зафиксирован в Японии – в январе скончались уже более 8,1 тысячи человек, что является абсолютным антирекордом... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:02

2023-01-22T15:02

2023-01-22T15:02

распространение коронавируса

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здоровье - общество

япония

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ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Новый резкий всплеск смертности от коронавируса зафиксирован в Японии – в январе скончались уже более 8,1 тысячи человек, что является абсолютным антирекордом по числу смертей за месяц с начала эпидемии. Согласно данным министерства здравоохранения Японии, в воскресенье было зафиксировано 326 смертей от коронавируса. Общее число скончавшихся на первые 22 дня января составило 8103. Впервые с начала эпидемии месячный показатель смертности от коронавируса превысил отметку в 8 тысяч человек. Из них 5 тысяч человек скончались за последние 12 дней. Резкий рост смертности от коронавируса в Японии наблюдается с начала декабря. Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались 65,4 тысячи человек. Но если в октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, то в декабре эта цифра взлетела до 7600 человек. При этом 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет. Если темпы по смертности от коронавируса сохранятся до конца января, то общее число погибших за месяц может превысить отметку в 10 тысяч. Специалисты считают, что рост смертности связан не с возросшим риском осложнений, но с тем, что увеличилось число смертей не только от воспаления легких, но и от заболеваний сосудов, инсультов и инфарктов, вызванных заболеванием коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20221228/koronavirus-1841995942.html

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в мире, здоровье - общество, япония