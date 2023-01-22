https://ria.ru/20230122/koronavirus-1846575306.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлен 231 случай COVID-19, госпитализировано 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:44

2023-01-22T11:44

2023-01-22T11:44

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422510_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_ef69c80f063eba6157f62c64846780b6.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлен 231 случай COVID-19, госпитализировано 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 231, госпитализировано 37 человек, выздоровело 114 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 211 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19