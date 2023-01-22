https://ria.ru/20230122/koronavirus-1846575306.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлен 231 случай COVID-19, госпитализировано 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:44
2023-01-22T11:44
2023-01-22T11:44
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлен 231 случай COVID-19, госпитализировано 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 231, госпитализировано 37 человек, выздоровело 114 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 211 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 231 новый случай COVID-19