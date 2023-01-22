https://ria.ru/20230122/koronavirus-1846570987.html
В Москве за сутки госпитализировали 77 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 77 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 77 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 1755 случаев COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:14
2023-01-22T11:14
2023-01-22T11:14
специальная военная операция на украине
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834494339_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_c16699785134203c786f9ac30e752fe8.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1755 случаев COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1755, госпитализированы - 77 человек, выздоровели - 1196 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 330 104 случая коронавируса, выздоровели 3 133 360 человек, умерли 47 785 человек.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834494339_325:0:2657:1749_1920x0_80_0_0_c9afe602a6e8e34123899cfd7a2975d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Специальная военная операция на Украине, Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 77 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1755 случаев COVID-19, умерли 11 человек