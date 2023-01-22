https://ria.ru/20230122/koronavirus-1846570987.html

В Москве за сутки госпитализировали 77 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 77 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 77 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 1755 случаев COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:14

2023-01-22T11:14

2023-01-22T11:14

специальная военная операция на украине

москва

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1755 случаев COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1755, госпитализированы - 77 человек, выздоровели - 1196 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 330 104 случая коронавируса, выздоровели 3 133 360 человек, умерли 47 785 человек.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

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москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19