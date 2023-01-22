https://ria.ru/20230122/koronavirus-1846570006.html
В России за сутки госпитализировали 427 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 427 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2023
В России за сутки госпитализировали 427 человек с COVID-19
За сутки в РФ госпитализированы 427 человек с COVID-19, выздоровели 4021 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:09
2023-01-22T11:09
2023-01-22T11:09
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 427 человек с COVID-19, выздоровели 4021 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 22 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 427 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 48,8%... Выявлено 5729 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек. Выздоровел за сутки 4021 человек, или на 12,3% меньше в сравнении с 21 января 2023 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 14 субъектах, снижение - в 52 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах страны.
https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 427 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 5729 новых случаев COVID-19, умер 41 человек