https://ria.ru/20230122/koronavirus-1846570006.html

В России за сутки госпитализировали 427 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 427 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2023

В России за сутки госпитализировали 427 человек с COVID-19

За сутки в РФ госпитализированы 427 человек с COVID-19, выздоровели 4021 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:09

2023-01-22T11:09

2023-01-22T11:09

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 427 человек с COVID-19, выздоровели 4021 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 22 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 427 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 48,8%... Выявлено 5729 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек. Выздоровел за сутки 4021 человек, или на 12,3% меньше в сравнении с 21 января 2023 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 14 субъектах, снижение - в 52 регионах, ситуация не изменилась в 19 субъектах страны.

https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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