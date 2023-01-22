https://ria.ru/20230122/khram-1846609320.html

В УПЦ заявили о захвате храма в Киевской области

В УПЦ заявили о захвате храма в Киевской области - РИА Новости, 22.01.2023

В УПЦ заявили о захвате храма в Киевской области

Вооруженные представители теробороны и представители местной власти захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:23

2023-01-22T16:23

2023-01-22T19:51

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вооруженные представители теробороны и представители местной власти захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщили в УПЦ. "Двадцать первого января группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм в селе Тарасовка Киевской области", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале. В церкви отметили, что это не первая попытка захвата храма. Предыдущая была в начале декабря прошлого года, когда активисты раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) вместе с теробороной и местной властью ворвались в храм, заблокировали ход в него и начали применять против прихожан физическую силу. "В числе женщин, которые тогда пострадали от агрессии сторонников "ПЦУ" и теробороны была Александра Крусьян – мать военнослужащего ВСУ Владимира Крусьяна. Во время этих событий женщина узнала, что на передовой погиб ее сын. Мать погибшего героя вынуждена была стать на колени и просить организаторов потасовки перестать совершать беззаконие. На некоторое время активисты "ПЦУ" отступили, однако впоследствии они решили… отобрать у законной религиозной общины храм", - добавили в УПЦ. Давление на каноническую УПЦ началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" – конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. В офисе Владимира Зеленского заявляли, что в стране должна остаться одна православная церковь (имея в виду раскольников из ПЦУ). Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ.

https://ria.ru/20230122/rpts-1846533395.html

https://ria.ru/20230120/upts-1846336338.html

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