16:23 22.01.2023 (обновлено: 19:51 22.01.2023)
В УПЦ заявили о захвате храма в Киевской области
В УПЦ сообщили о захвате Успенского храма в Киевской области местными властями
© Фото : Українська Православна ЦеркваТерритория Успенского храма в селе Тарасовка Киевской области
© Фото : Українська Православна Церква
Территория Успенского храма в селе Тарасовка Киевской области
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вооруженные представители теробороны и представители местной власти захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщили в УПЦ.
"Двадцать первого января группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм в селе Тарасовка Киевской области", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале.
В церкви отметили, что это не первая попытка захвата храма. Предыдущая была в начале декабря прошлого года, когда активисты раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) вместе с теробороной и местной властью ворвались в храм, заблокировали ход в него и начали применять против прихожан физическую силу.
"В числе женщин, которые тогда пострадали от агрессии сторонников "ПЦУ" и теробороны была Александра Крусьян – мать военнослужащего ВСУ Владимира Крусьяна. Во время этих событий женщина узнала, что на передовой погиб ее сын. Мать погибшего героя вынуждена была стать на колени и просить организаторов потасовки перестать совершать беззаконие. На некоторое время активисты "ПЦУ" отступили, однако впоследствии они решили… отобрать у законной религиозной общины храм", - добавили в УПЦ.
Давление на каноническую УПЦ началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" – конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.
В офисе Владимира Зеленского заявляли, что в стране должна остаться одна православная церковь (имея в виду раскольников из ПЦУ). Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".
В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ.