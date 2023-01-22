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В УПЦ заявили о захвате храма в Киевской области - РИА Новости, 22.01.2023
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https://ria.ru/20230122/khram-1846609320.html
В УПЦ заявили о захвате храма в Киевской области
В УПЦ заявили о захвате храма в Киевской области - РИА Новости, 22.01.2023
В УПЦ заявили о захвате храма в Киевской области
Вооруженные представители теробороны и представители местной власти захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:23
2023-01-22T19:51
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
киевская область
россия
вооруженные силы украины
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вооруженные представители теробороны и представители местной власти захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщили в УПЦ. "Двадцать первого января группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм в селе Тарасовка Киевской области", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале. В церкви отметили, что это не первая попытка захвата храма. Предыдущая была в начале декабря прошлого года, когда активисты раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) вместе с теробороной и местной властью ворвались в храм, заблокировали ход в него и начали применять против прихожан физическую силу. "В числе женщин, которые тогда пострадали от агрессии сторонников "ПЦУ" и теробороны была Александра Крусьян – мать военнослужащего ВСУ Владимира Крусьяна. Во время этих событий женщина узнала, что на передовой погиб ее сын. Мать погибшего героя вынуждена была стать на колени и просить организаторов потасовки перестать совершать беззаконие. На некоторое время активисты "ПЦУ" отступили, однако впоследствии они решили… отобрать у законной религиозной общины храм", - добавили в УПЦ. Давление на каноническую УПЦ началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" – конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. В офисе Владимира Зеленского заявляли, что в стране должна остаться одна православная церковь (имея в виду раскольников из ПЦУ). Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ.
https://ria.ru/20230122/rpts-1846533395.html
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владимир зеленский, украина, киевская область, россия, вооруженные силы украины, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Киевская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
16:23 22.01.2023 (обновлено: 19:51 22.01.2023)
 
В УПЦ заявили о захвате храма в Киевской области

В УПЦ сообщили о захвате Успенского храма в Киевской области местными властями

© Фото : Українська Православна ЦеркваТерритория Успенского храма в селе Тарасовка Киевской области
Территория Успенского храма в селе Тарасовка Киевской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Українська Православна Церква
Территория Успенского храма в селе Тарасовка Киевской области
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вооруженные представители теробороны и представители местной власти захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщили в УПЦ.
"Двадцать первого января группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм в селе Тарасовка Киевской области", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 04:31Религия
В РПЦ заявили о репрессиях Киева против Украинской православной церкви
В церкви отметили, что это не первая попытка захвата храма. Предыдущая была в начале декабря прошлого года, когда активисты раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) вместе с теробороной и местной властью ворвались в храм, заблокировали ход в него и начали применять против прихожан физическую силу.
"В числе женщин, которые тогда пострадали от агрессии сторонников "ПЦУ" и теробороны была Александра Крусьян – мать военнослужащего ВСУ Владимира Крусьяна. Во время этих событий женщина узнала, что на передовой погиб ее сын. Мать погибшего героя вынуждена была стать на колени и просить организаторов потасовки перестать совершать беззаконие. На некоторое время активисты "ПЦУ" отступили, однако впоследствии они решили… отобрать у законной религиозной общины храм", - добавили в УПЦ.
Давление на каноническую УПЦ началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" – конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.
В офисе Владимира Зеленского заявляли, что в стране должна остаться одна православная церковь (имея в виду раскольников из ПЦУ). Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности".
В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из ПЦУ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 17:34Религия
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаКиевская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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