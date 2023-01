https://ria.ru/20230122/eyzenshteyn-1846203567.html

Биография Сергея Эйзенштейна

Биография Сергея Эйзенштейна - РИА Новости, 22.01.2023

Биография Сергея Эйзенштейна

Советский режиссер театра и кино, теоретик кино Сергей Михайлович Эйзенштейн родился 22 января (10 января по старому стилю) 1898 года в Риге (Российская империя, ныне – Латвия)

Советский режиссер театра и кино, теоретик кино Сергей Михайлович Эйзенштейн родился 22 января (10 января по старому стилю) 1898 года в Риге (Российская империя, ныне – Латвия) в семье инженера и архитектора Михаила Эйзенштейна и Юлии Конецкой, которая была родом из семьи архангелогородских купцов. Получил хорошее домашнее образование: изучал три языка – английский, французский и немецкий, брал уроки верховой езды и игры на рояле, увлекался фотографией, рисовал карикатуры. В 1912 году родители Эйзенштейна развелись, он остался жить с отцом.В 1915 году окончил Рижское реальное училище, затем три года учился в Петроградском институте гражданских инженеров (ныне – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет).Весной 1917 года, не закончив учебу, Эйзенштейн был призван на военную службу и зачислен в школу прапорщиков инженерных войск. В марте 1918 года вступил в ряды Красной армии. На службе прошел путь от телефониста до помощника младшего прораба, был техником-строителем, сапером. Участвовал в самодеятельности – работал художником-декоратором, актером и режиссером.Осенью 1920 года Эйзенштейн был направлен в Академию Генштаба на курсы переводчиков (класс японского языка отделения восточных языков), но вскоре прервал учебу, поступив художником в Первый рабочий театр Пролеткульта, где в 1921 году оформил спектакль "Мексиканец" по Джеку Лондону. С 1921 по 1922 годы Эйзенштейн был слушателем и режиссером-стажером Государственных высших режиссерских мастерских под руководством режиссера Всеволода Мейерхольда.Вместе с будущим кинорежиссером Сергеем Юткевичем оформлял спектакли в театре "Мастфор" и в Центральном просветительском театре.С 1923 года Эйзенштейн руководил театральными мастерскими Пролеткульта, преподавал различные дисциплины (от эстетики до акробатики), среди его учеников были будущие известные режиссеры Григорий Александров, Иван Пырьев.В 1923 году в журнале "ЛЕФ" ("Левый фронт искусств") Эйзенштейн опубликовал свой творческий манифест "Монтаж аттракционов", где обосновывался метод воздействия на публику с помощью цирковых, эстрадных приемов, а также плаката и публицистики в театральных спектаклях.Свой первый полнометражный фильм "Стачка" режиссер снял в 1924 году и получил за него золотую медаль на выставке в Париже. Эффектное сочетание несочетаемого в одном кадре дополнялось метафорической сменой кадров, то есть монтажом, способным порождать новый смысл и становиться средством преображения действительности. Эйзенштейн одним из первых в мировом кино осознал и воплотил на практике главный принцип кинематографа – "фабрикации грез".Золотой медали выставки в Париже была удостоена также его следующая кинокартина "Броненосец "Потемкин", вышедшая на экраны в 1925 году. Фильм был снят с целым рядом "аттракционных моментов", производил мощный бунтарский эффект, в ряде западных стран был запрещен к показу. В 1952 году в списке десяти лучших фильмов всех времен и народов, составленном 58 кинорежиссерами Европы и Америки по предложению Бельгийской Синематеки, "Броненосец "Потемкин" занял первое место. В настоящее время картина продолжает присутствовать в рейтинге величайших фильмов мирового кинематографа, который составляется каждые 10 лет, начиная с 1952 года. Фильмы "Октябрь" (1927) и "Старое и новое" (1929) отразили следующий этап в творчестве режиссера, когда от идеи "монтажа аттракционов" он пришел к "монтажу мыслей", реализованному в ряде метафор. "Октябрь" завершал условную революционную кинотрилогию Эйзенштейна, начатую "Стачкой" и "Броненосцем "Потемкиным". Благодаря тому, что режиссер "переписал" событийную канву Октябрьской революции, "Октябрь" стал в мировом кино одним из первых примеров воплощения на экране "второй реальности", кажущейся подлиннее настоящей.В 1929 году Эйзенштейн вместе с режиссером Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ был командирован в Западную Европу, а затем в США. Читал лекции в университетах Лондона, Амстердама, Брюсселя и Гамбурга, выступал в эфире берлинского радио. В США заключил контракт с компанией Paramount Pictures на экранизацию "Американской трагедии" Теодора Драйзера, но компания отказалась от сценария Эйзенштейна. Позднее он начал работу над фильмом "Да здравствует Мексика!", который не завершил. Он был доработан в 1978 году, имел большой успех и был признан одним из шедевров мирового кинематографа. В 1932 году Эйзенштейн вернулся в СССР, занимался научной и педагогической деятельностью. В том же году стал заведующим кафедрой режиссуры Государственного института кинематографии (ныне – Всероссийский государственный институт кинематографии, ВГИК). С 1937 года был профессором ВГИКа. Позже статьи и лекции того периода легли в основу книг "Смысл фильма" (1942) и "Форма фильма" (1949), где разрабатывались принципы цвета, звука и монтажа в кино. В 1935-1936 годах снял фильм "Бежин луг", посвященный памяти Павлика Морозова. Картина была запрещена Политбюро "ввиду антихудожественности и явной политической несостоятельности". После вынужденного отказа от ряда замыслов, сценариев и фильмов Эйзенштейн поставил свою первую звуковую картину "Александр Невский" (1938) о русской победе над тевтонскими рыцарями в 13 веке. За нее режиссер получил орден Ленина, степень доктора искусствоведения и Сталинскую премию. В октябре 1940 года Эйзенштейн был назначен художественным руководителем киностудии "Мосфильма". Занимал эту должность до октября 1941 года, когда начал работу над фильмом "Иван Грозный" (1945-1946). В 1940 году на сцене Большого театра Эйзенштейн поставил "Валькирию" Рихарда Вагнера, вторую оперу из тетралогии "Кольцо Нибелунга". Постановку режиссеру заказали во время подписания Договора о ненападении между Германией и СССР. К этому историческому событию и был приурочен спектакль. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) входил в состав Еврейского антифашистского комитета, выступал на антифашистских еврейских митингах в Москве в 1941 и 1942 годах. В 1941 году вместе со знаменитыми евреями СССР снялся в короткометражном фильме An Appeal to the Jews of the World ("Обращение к евреям мира") с призывом присоединиться к советскому народу в борьбе с фашизмом. Последний фильм Эйзенштейна – кинотрагедия "Иван Грозный" в двух сериях стал второй вершиной его творчества. В этой работе он затронул идею трагической расплаты правителя за преступления, совершенные в ходе борьбы за власть. В картине снялись известные актеры Николай Черкасов, Серафима Бирман, Михаил Жаров, музыку к фильму написал знаменитый композитор Сергей Прокофьев. За первую серию "Ивана Грозного" (1945) Эйзенштейн был удостоен Сталинской премии. Однако историческая концепция, предложенная им во второй серии, противоречила официальной трактовке личности Грозного тех лет, и в 1946 году ЦК ВКП (б) принял постановление с резкой критикой серии за искажение русской истории. Фильм запретили, он вышел лишь в 1958 году.В ночь на 11 февраля 1948 года режиссер скончался от сердечного приступа в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Был женат на журналистке Пере Фогельман (литературный псевдоним – Пера Аташева). Эйзенштейн был удостоен двух Сталинских премий первой степени (1941, 1946). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Доктор искусствоведения (1939).Сняв за свою карьеру лишь семь художественных картин, Эйзенштейн вошел в историю кино как один из крупнейших его теоретиков и практиков. Благодаря Эйзенштейну и советской школе монтажно-образного кинематографа 1920-х годов кино стало искусством, воздействующим на миллионы людей по всему миру.Огромное теоретическое наследие Эйзенштейна охватывает основные проблемы художественного творчества ‒ от общих вопросов эстетики до конкретных задач практики кино.В 1956 году вышло однотомное, а в 1964-1971 годах – шеститомное собрание сочинений режиссера. Начиная с 1960-х годов во многих странах устраивались выставки его рисунков, о нем снято несколько десятков документальных фильмов. Один из них – российский "Дом мастера" – в 1999 году получил телевизионную премию ТЭФИ как лучший документальный фильм. В 1965 году в Москве, в квартире на Смоленской улице, 10, выделенной Моссоветом вдове режиссера Пере Аташевой, был открыт Научно-мемориальный кабинет Эйзенштейна. С декабря 2018 года Постоянная мемориальная экспозиция "Кабинет Сергея Эйзенштейна" находится на ВДНХ (павильон № 36). В 1968 году в Москве именем режиссера была названа улица в Северо-Восточном административном округе. В 2008 году распоряжением правительства Москвы была создана Библиотека киноискусства имени С.М. Эйзенштейна. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

