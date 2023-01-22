https://ria.ru/20230122/dtp-1846587709.html

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 22.01.2023

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов, обстоятельства уточняются, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T13:42

2023-01-22T13:42

2023-01-22T14:32

происшествия

авто

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов, обстоятельства уточняются, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "️На внутренней стороне 108-го км МКАД (перед шоссе Энтузиастов) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено, перекрыты три полосы из пяти.Позднее в Telegram-канале дептранса отметили, что движение было восстановлено.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

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происшествия, авто, россия