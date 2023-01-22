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Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 22.01.2023
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Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 22.01.2023
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов, обстоятельства уточняются, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T13:42
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происшествия
авто
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов, обстоятельства уточняются, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "️На внутренней стороне 108-го км МКАД (перед шоссе Энтузиастов) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено, перекрыты три полосы из пяти.Позднее в Telegram-канале дептранса отметили, что движение было восстановлено.
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
13:42 22.01.2023 (обновлено: 14:32 22.01.2023)
 
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Дептранс: на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов столкнулись пять автомобилей

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов, обстоятельства уточняются, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"️На внутренней стороне 108-го км МКАД (перед шоссе Энтузиастов) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено, перекрыты три полосы из пяти.
Позднее в Telegram-канале дептранса отметили, что движение было восстановлено.
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