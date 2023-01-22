https://ria.ru/20230122/dtp-1846587709.html
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 22.01.2023
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов, обстоятельства уточняются, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T13:42
2023-01-22T13:42
2023-01-22T14:32
происшествия
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570059956_0:178:3016:1875_1920x0_80_0_0_f8228c35b0cb3a2c61b2814641974485.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов, обстоятельства уточняются, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "️На внутренней стороне 108-го км МКАД (перед шоссе Энтузиастов) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе происшествия затруднено, перекрыты три полосы из пяти.Позднее в Telegram-канале дептранса отметили, что движение было восстановлено.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570059956_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_9d2e7f082b945ef2dd5a5e5195014601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
13:42 22.01.2023 (обновлено: 14:32 22.01.2023)
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Дептранс: на внутренней стороне МКАД перед шоссе Энтузиастов столкнулись пять автомобилей