В России решат вопрос о демобилизации студентов из новых регионов
ЕР: парламентарии решат вопрос с документами о демобилизации студентов из новых регионов
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие перед отправкой в зону СВО
Мобилизованные военнослужащие перед отправкой в зону СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Рабочая группа по вопросам СВО проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации. Сейчас не все студенты могут получить соответствующие справки по ряду причин – в том числе, когда воинская часть переехала на линию фронта, и добраться до нее невозможно", - сказано в сообщении.
Как отметил замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий.
"Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально", – приводят в пресс-службе слова зампреда Госдумы.