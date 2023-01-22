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В России решат вопрос о демобилизации студентов из новых регионов - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В России решат вопрос о демобилизации студентов из новых регионов
В России решат вопрос о демобилизации студентов из новых регионов - РИА Новости, 22.01.2023
В России решат вопрос о демобилизации студентов из новых регионов
Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сообщили в РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T18:39
2023-01-22T18:39
специальная военная операция на украине
общество
шолбан кара-оол
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сообщили в пресс-службе "Единой России". Как отметил замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий. "Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально", – приводят в пресс-службе слова зампреда Госдумы.
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общество, шолбан кара-оол, россия, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Шолбан Кара-оол, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
18:39 22.01.2023
 
В России решат вопрос о демобилизации студентов из новых регионов

ЕР: парламентарии решат вопрос с документами о демобилизации студентов из новых регионов

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие перед отправкой в зону СВО
Мобилизованные военнослужащие перед отправкой в зону СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Мобилизованные военнослужащие перед отправкой в зону СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Рабочая группа по вопросам СВО проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации. Сейчас не все студенты могут получить соответствующие справки по ряду причин – в том числе, когда воинская часть переехала на линию фронта, и добраться до нее невозможно", - сказано в сообщении.
Как отметил замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий.
"Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально", – приводят в пресс-службе слова зампреда Госдумы.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоШолбан Кара-оолРоссияГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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