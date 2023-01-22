https://ria.ru/20230122/dokumenty-1846631637.html

В России решат вопрос о демобилизации студентов из новых регионов

В России решат вопрос о демобилизации студентов из новых регионов - РИА Новости, 22.01.2023

В России решат вопрос о демобилизации студентов из новых регионов

Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сообщили в РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T18:39

2023-01-22T18:39

2023-01-22T18:39

специальная военная операция на украине

общество

шолбан кара-оол

россия

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830855516_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_4e9d6f566b9dfe886e696e9d62b05ebf.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сообщили в пресс-службе "Единой России". Как отметил замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий. "Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально", – приводят в пресс-службе слова зампреда Госдумы.

https://ria.ru/20230111/donbass-1844078645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, шолбан кара-оол, россия, госдума рф, единая россия