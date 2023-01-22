https://ria.ru/20230122/dnr-1846647400.html
Украинские боевики обстреляли Каштановое и Минеральное
Украинские боевики обстреляли Каштановое и Минеральное - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские боевики обстреляли Каштановое и Минеральное
Украинские войска обстреляли Каштановое и Минеральное, за пять минут выпустив 10 снарядов калибром 152 мм и 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T21:00
2023-01-22T21:00
2023-01-22T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое и Минеральное, за пять минут выпустив 10 снарядов калибром 152 мм и 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 20.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметров; 20.15 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские боевики обстреляли Каштановое и Минеральное
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Каштановое и Минеральное, выпустив десять снарядов