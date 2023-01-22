https://ria.ru/20230122/dnr-1846647400.html

Украинские боевики обстреляли Каштановое и Минеральное

Украинские боевики обстреляли Каштановое и Минеральное - РИА Новости, 22.01.2023

Украинские боевики обстреляли Каштановое и Минеральное

Украинские войска обстреляли Каштановое и Минеральное, за пять минут выпустив 10 снарядов калибром 152 мм и 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T21:00

2023-01-22T21:00

2023-01-22T21:00

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое и Минеральное, за пять минут выпустив 10 снарядов калибром 152 мм и 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 20.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметров; 20.15 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, авдеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато