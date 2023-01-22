https://ria.ru/20230122/deportatsiya-1846590143.html
СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии
СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии - РИА Новости, 22.01.2023
СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии
Более трем тысячам гражданам Молдавии грозит депортация из Германии, сообщает в воскресенье молдавское издание "Ziarul de Garda" (ZG). РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:11
2023-01-22T14:11
2023-01-22T14:12
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КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Более трем тысячам гражданам Молдавии грозит депортация из Германии, сообщает в воскресенье молдавское издание "Ziarul de Garda" (ZG). СМИ отмечает, что феномен миграции граждан Молдавии в Германию начался три года назад, с началом пандемии коронавируса. СМИ подчеркивает, что бедность, дискриминация, нарушение прав человека, а также неспособность молдавских правоохранительных органов защитить своих граждан являются причинами, которые вынуждают молдаван покидать родину. Тем не менее, миграционные власти Германии отказывают им предоставлении статуса беженца. "Как правило, ходатайство о защите (молдаван) не удовлетворяется. Молдавия является участником важных международных соглашений по правам человека и ассоциированным партнером ЕС в рамках Восточного партнерства с 2014 года, а также страной-кандидатом с июня 2022 года", — говорится в ответе ведомства. Согласно официальным данным, сейчас 729 молдавских граждан ожидают в Германии получение статуса беженца.
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РИА Новости
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в мире, германия, молдавия, берлин (город), евросоюз
В мире, Германия, Молдавия, Берлин (город), Евросоюз
14:11 22.01.2023 (обновлено: 14:12 22.01.2023)
СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии
Ziarul de Garda: более чем трем тысячам гражданам Молдавии грозит депортация из Германии
КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости.
Более трем тысячам гражданам Молдавии грозит депортация из Германии, сообщает в воскресенье молдавское издание
"Ziarul de Garda" (ZG).
СМИ отмечает, что феномен миграции граждан Молдавии в Германию начался три года назад, с началом пандемии коронавируса.
"В настоящее время в Берлине
граждане Молдавии стали крупнейшей этнической группой, которую обязали покинуть страну. Порядка 3,2 тысяч молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны выехать из Германии добровольно, в противном случае им грозит депортация", - пишет ZG, отмечая, что за последние два года около 10 тысяч молдаван обратились за защитой в Германию.
СМИ подчеркивает, что бедность, дискриминация, нарушение прав человека, а также неспособность молдавских правоохранительных органов защитить своих граждан являются причинами, которые вынуждают молдаван покидать родину. Тем не менее, миграционные власти Германии отказывают им предоставлении статуса беженца.
"Как правило, ходатайство о защите (молдаван) не удовлетворяется. Молдавия является участником важных международных соглашений по правам человека и ассоциированным партнером ЕС
в рамках Восточного партнерства с 2014 года, а также страной-кандидатом с июня 2022 года", — говорится в ответе ведомства.
Согласно официальным данным, сейчас 729 молдавских граждан ожидают в Германии получение статуса беженца.