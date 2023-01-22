https://ria.ru/20230122/deportatsiya-1846590143.html

СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии

СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии - РИА Новости, 22.01.2023

СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии

Более трем тысячам гражданам Молдавии грозит депортация из Германии, сообщает в воскресенье молдавское издание "Ziarul de Garda" (ZG). РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:11

2023-01-22T14:11

2023-01-22T14:12

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КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Более трем тысячам гражданам Молдавии грозит депортация из Германии, сообщает в воскресенье молдавское издание "Ziarul de Garda" (ZG). СМИ отмечает, что феномен миграции граждан Молдавии в Германию начался три года назад, с началом пандемии коронавируса. СМИ подчеркивает, что бедность, дискриминация, нарушение прав человека, а также неспособность молдавских правоохранительных органов защитить своих граждан являются причинами, которые вынуждают молдаван покидать родину. Тем не менее, миграционные власти Германии отказывают им предоставлении статуса беженца. "Как правило, ходатайство о защите (молдаван) не удовлетворяется. Молдавия является участником важных международных соглашений по правам человека и ассоциированным партнером ЕС в рамках Восточного партнерства с 2014 года, а также страной-кандидатом с июня 2022 года", — говорится в ответе ведомства. Согласно официальным данным, сейчас 729 молдавских граждан ожидают в Германии получение статуса беженца.

https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846470820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия, молдавия, берлин (город), евросоюз