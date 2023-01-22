Рейтинг@Mail.ru
СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230122/deportatsiya-1846590143.html
СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии
СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии - РИА Новости, 22.01.2023
СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии
Более трем тысячам гражданам Молдавии грозит депортация из Германии, сообщает в воскресенье молдавское издание "Ziarul de Garda" (ZG). РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:11
2023-01-22T14:12
в мире
германия
молдавия
берлин (город)
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150187/65/1501876559_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_5fa1c2849b216cca6c925b454abd1c2a.jpg
КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Более трем тысячам гражданам Молдавии грозит депортация из Германии, сообщает в воскресенье молдавское издание "Ziarul de Garda" (ZG). СМИ отмечает, что феномен миграции граждан Молдавии в Германию начался три года назад, с началом пандемии коронавируса. СМИ подчеркивает, что бедность, дискриминация, нарушение прав человека, а также неспособность молдавских правоохранительных органов защитить своих граждан являются причинами, которые вынуждают молдаван покидать родину. Тем не менее, миграционные власти Германии отказывают им предоставлении статуса беженца. "Как правило, ходатайство о защите (молдаван) не удовлетворяется. Молдавия является участником важных международных соглашений по правам человека и ассоциированным партнером ЕС в рамках Восточного партнерства с 2014 года, а также страной-кандидатом с июня 2022 года", — говорится в ответе ведомства. Согласно официальным данным, сейчас 729 молдавских граждан ожидают в Германии получение статуса беженца.
https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846470820.html
германия
молдавия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150187/65/1501876559_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_445afb8d74d1863dd188d1dd687ef1b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, молдавия, берлин (город), евросоюз
В мире, Германия, Молдавия, Берлин (город), Евросоюз
14:11 22.01.2023 (обновлено: 14:12 22.01.2023)
 
СМИ: более трех тысяч граждан Молдавии могут депортировать из Германии

Ziarul de Garda: более чем трем тысячам гражданам Молдавии грозит депортация из Германии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМариенплац - центральная площадь Мюнхена
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Более трем тысячам гражданам Молдавии грозит депортация из Германии, сообщает в воскресенье молдавское издание "Ziarul de Garda" (ZG).
СМИ отмечает, что феномен миграции граждан Молдавии в Германию начался три года назад, с началом пандемии коронавируса.
"В настоящее время в Берлине граждане Молдавии стали крупнейшей этнической группой, которую обязали покинуть страну. Порядка 3,2 тысяч молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны выехать из Германии добровольно, в противном случае им грозит депортация", - пишет ZG, отмечая, что за последние два года около 10 тысяч молдаван обратились за защитой в Германию.
СМИ подчеркивает, что бедность, дискриминация, нарушение прав человека, а также неспособность молдавских правоохранительных органов защитить своих граждан являются причинами, которые вынуждают молдаван покидать родину. Тем не менее, миграционные власти Германии отказывают им предоставлении статуса беженца.
"Как правило, ходатайство о защите (молдаван) не удовлетворяется. Молдавия является участником важных международных соглашений по правам человека и ассоциированным партнером ЕС в рамках Восточного партнерства с 2014 года, а также страной-кандидатом с июня 2022 года", — говорится в ответе ведомства.
Согласно официальным данным, сейчас 729 молдавских граждан ожидают в Германии получение статуса беженца.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 16:07
Санду по указке Запада втягивает Молдавию в НАТО, заявил Додон
 
В миреГерманияМолдавияБерлин (город)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала