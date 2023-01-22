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Сотрудница иностранного легиона угрожала опубликовать компромат на ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/dannye-1846577630.html
Сотрудница иностранного легиона угрожала опубликовать компромат на ВСУ
Сотрудница иностранного легиона угрожала опубликовать компромат на ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
Сотрудница иностранного легиона угрожала опубликовать компромат на ВСУ
Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины угрожала руководству обнародовать данные, которые "развалят" ВСУ, сообщила газета Daily Mail. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T12:01
2023-01-22T13:56
в мире
украина
венгрия
австралия
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины угрожала руководству обнародовать данные, которые "развалят" ВСУ, сообщила газета Daily Mail. По информации издания, речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, которую несколько раз пытались уволить из легиона, но ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие украинских военных данные. "Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла", — приводит газета слова Файк из разговора, который был записан без ее ведома. При этом СМИ не уточнило, откуда у них эта запись.В статье говорится, что, как отметила сама сотрудница легиона, она может рассказать о коррупции в ВСУ и отношении к иностранным наемникам. По словам одного украинского должностного лица, данные, которые может обнародовать Файк, будут иметь "катастрофические плохие с геополитической точки зрения" последствия и станут "большой победой для противника". В начале января СМИ писали, что директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований. СБУ начало расследование в отношении Файк, которую ранее уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии, где она ранее проживала. В ноябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. По ее словам, самые многочисленные группы прибыли из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что во многих государствах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ria.ru/20230121/ssha-1846404401.html
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843029548.html
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в мире, украина, венгрия, австралия, служба безопасности украины, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Австралия, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
12:01 22.01.2023 (обновлено: 13:56 22.01.2023)
 
Сотрудница иностранного легиона угрожала опубликовать компромат на ВСУ

Daily Mail: сотрудница иностранного легиона Украины Файк угрожала слить компромат на ВСУ

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ копает траншею
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ копает траншею. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины угрожала руководству обнародовать данные, которые "развалят" ВСУ, сообщила газета Daily Mail.
По информации издания, речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, которую несколько раз пытались уволить из легиона, но ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие украинских военных данные.
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"Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла", — приводит газета слова Файк из разговора, который был записан без ее ведома. При этом СМИ не уточнило, откуда у них эта запись.
В статье говорится, что, как отметила сама сотрудница легиона, она может рассказать о коррупции в ВСУ и отношении к иностранным наемникам.
По словам одного украинского должностного лица, данные, которые может обнародовать Файк, будут иметь "катастрофические плохие с геополитической точки зрения" последствия и станут "большой победой для противника".
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В начале января СМИ писали, что директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований. СБУ начало расследование в отношении Файк, которую ранее уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии, где она ранее проживала.
В ноябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. По ее словам, самые многочисленные группы прибыли из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что во многих государствах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
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