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Французских военных обязали покинуть Буркина-Фасо в течение месяца - РИА Новости, 22.01.2023
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Французских военных обязали покинуть Буркина-Фасо в течение месяца
Французских военных обязали покинуть Буркина-Фасо в течение месяца - РИА Новости, 22.01.2023
Французских военных обязали покинуть Буркина-Фасо в течение месяца
Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции — они должны покинуть страну, передает информационное агентство AIB со РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:03
2023-01-22T14:16
в мире
франция
сахель
буркина-фасо
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции — они должны покинуть страну, передает информационное агентство AIB со ссылкой на источники. "Проведенная 18 января 2023 года денонсация, согласно условиям соглашения, &lt;…&gt; дает Вооруженным силам Франции один месяц на то, чтобы покинуть территорию Буркина-Фасо", — говорится в сообщении. Как отмечает агентство, граждане Буркина-Фасо уже несколько месяцев регулярно проводят демонстрации в поддержку вывода французских войск.В конце сентября прошлого года военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре сместили главу правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановили действие конституции и распустили правительство. Траоре стал временным президентом.Франция с 2014 года проводила в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад) антитеррористическую операцию "Бархан". Ее целью называлась борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. В ноябре прошлого года французский президент Эммануэль Макрон объявил об окончании операции — по его словам, Франция продолжит поддерживать африканские страны, но по новым принципам. Летом Париж объявил о выводе войск из Мали.
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в мире, франция, сахель , буркина-фасо
В мире, Франция, Сахель , Буркина-Фасо
10:03 22.01.2023 (обновлено: 14:16 22.01.2023)
 
Французских военных обязали покинуть Буркина-Фасо в течение месяца

Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии французской армии

© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции — они должны покинуть страну, передает информационное агентство AIB со ссылкой на источники.
"Проведенная 18 января 2023 года денонсация, согласно условиям соглашения, <…> дает Вооруженным силам Франции один месяц на то, чтобы покинуть территорию Буркина-Фасо", — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, граждане Буркина-Фасо уже несколько месяцев регулярно проводят демонстрации в поддержку вывода французских войск.
В конце сентября прошлого года военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре сместили главу правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановили действие конституции и распустили правительство. Траоре стал временным президентом.
Франция с 2014 года проводила в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад) антитеррористическую операцию "Бархан". Ее целью называлась борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. В ноябре прошлого года французский президент Эммануэль Макрон объявил об окончании операции — по его словам, Франция продолжит поддерживать африканские страны, но по новым принципам. Летом Париж объявил о выводе войск из Мали.
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