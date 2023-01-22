https://ria.ru/20230122/burkinafaso-1846559246.html

Французских военных обязали покинуть Буркина-Фасо в течение месяца

Французских военных обязали покинуть Буркина-Фасо в течение месяца - РИА Новости, 22.01.2023

Французских военных обязали покинуть Буркина-Фасо в течение месяца

Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции — они должны покинуть страну, передает информационное агентство AIB со РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:03

2023-01-22T10:03

2023-01-22T14:16

в мире

франция

сахель

буркина-фасо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/75/1560677547_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_53b31a3e5019df927c2d3b386dc870fa.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции — они должны покинуть страну, передает информационное агентство AIB со ссылкой на источники. "Проведенная 18 января 2023 года денонсация, согласно условиям соглашения, <…> дает Вооруженным силам Франции один месяц на то, чтобы покинуть территорию Буркина-Фасо", — говорится в сообщении. Как отмечает агентство, граждане Буркина-Фасо уже несколько месяцев регулярно проводят демонстрации в поддержку вывода французских войск.В конце сентября прошлого года военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре сместили главу правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановили действие конституции и распустили правительство. Траоре стал временным президентом.Франция с 2014 года проводила в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад) антитеррористическую операцию "Бархан". Ее целью называлась борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. В ноябре прошлого года французский президент Эммануэль Макрон объявил об окончании операции — по его словам, Франция продолжит поддерживать африканские страны, но по новым принципам. Летом Париж объявил о выводе войск из Мали.

https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844891823.html

франция

сахель

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, сахель , буркина-фасо