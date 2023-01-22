https://ria.ru/20230122/avariya-1846590020.html
На Кубани шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП
На Кубани шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП - РИА Новости, 22.01.2023
На Кубани шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП
В Краснодарском крае шесть человек, из них трое детей, пострадали в ДТП на трассе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:09
2023-01-22T14:09
2023-01-22T15:11
происшествия
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анапа
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КРАСНОДАР, 22 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае шесть человек, из них трое детей, пострадали в ДТП на трассе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Инцидент произошел в субботу в 10 часов вечера на автодороге Новороссийск-Керченский пролив. Водитель "Хонда Аккорд" столкнулся с впереди идущим "Киа Рио", после чего обе машины опрокинулись. "В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. Все пострадавшие госпитализированы в больницу города Анапы с травмами различной степени тяжести", — рассказали в ведомстве.Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html
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происшествия, краснодарский край, россия, анапа
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Анапа
14:09 22.01.2023 (обновлено: 15:11 22.01.2023)
На Кубани шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП
МВД: в Краснодарском крае шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП на трассе