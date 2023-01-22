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На Кубани шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП - РИА Новости, 22.01.2023
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На Кубани шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП
На Кубани шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП - РИА Новости, 22.01.2023
На Кубани шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП
В Краснодарском крае шесть человек, из них трое детей, пострадали в ДТП на трассе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:09
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происшествия
краснодарский край
россия
анапа
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КРАСНОДАР, 22 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае шесть человек, из них трое детей, пострадали в ДТП на трассе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Инцидент произошел в субботу в 10 часов вечера на автодороге Новороссийск-Керченский пролив. Водитель "Хонда Аккорд" столкнулся с впереди идущим "Киа Рио", после чего обе машины опрокинулись. "В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. Все пострадавшие госпитализированы в больницу города Анапы с травмами различной степени тяжести", — рассказали в ведомстве.Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, краснодарский край, россия, анапа
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Анапа
14:09 22.01.2023 (обновлено: 15:11 22.01.2023)
 
На Кубани шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП

МВД: в Краснодарском крае шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП на трассе

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа месте ДТП на автодороге г.Новороссийск-Керченский пролив
На месте ДТП на автодороге г.Новороссийск-Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На месте ДТП на автодороге г.Новороссийск-Керченский пролив
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае шесть человек, из них трое детей, пострадали в ДТП на трассе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Инцидент произошел в субботу в 10 часов вечера на автодороге Новороссийск-Керченский пролив. Водитель "Хонда Аккорд" столкнулся с впереди идущим "Киа Рио", после чего обе машины опрокинулись.
"В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. Все пострадавшие госпитализированы в больницу города Анапы с травмами различной степени тяжести", — рассказали в ведомстве.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияАнапа
 
 
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